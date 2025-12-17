El Gobierno Vasco ha presentado el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios (2025-2032), un proyecto "ambicioso" que tiene como objetivo garantizar "la calidad, la seguridad y la proximidad" en la atención sanitaria para que "tanto los pacientes como los profesionales sanitarios dispongan de las mejores condiciones"; las mayores inversiones irán dirigidad a la construcción, ampliación o reforma de nuevos centros de salud y hospitales, así como inversiones en equipamiento y tecnología.