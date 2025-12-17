Sumar
Lander Martínez: "Este Gobierno merece la pena"

18:00 - 20:00
Lander Martínez en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia.
EITB

Última actualización

Entrevistado este miércoles en Euskadi Irratia, el dirigente de Sumar ha reclamado un nuevo impulso para el Ejecutivo español, con una remodelación del Gobierno y una estrategia clara para trasladar a la ciudadanía el valor de su trabajo.

Sumar Lander Martínez Hierro Gobierno de España Política

