Podemos Euskadi sondeará posibles alianzas con Sumar, IU y EH Bildu si así se decide en su Congreso

Richar Vaquero
18:00 - 20:00
Richar Vaquero. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Podemos Sumarrekin, IUrekin eta EH Bilduren aliantzak egiteko prest, Kongresuan hala erabakitzen badute

Última actualización

Además, el coordinador general de Podemos Euskadi; Richar Vaquero, ha afirmado que "tirarán para adelante" con el Presupuesto en Vitoria-Gasteiz si durante las negociaciones con PNV y PSE-EE se les plantea propuestas "medianamente interesantes".

Podemos Euskadi Política

