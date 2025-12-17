Aliantzak
Podemos prest dago Sumarrekin, IUrekin eta EH Bilduren aliantzak egiteko, Kongresuan hala erabakitzen badute

Richar Vaquero
18:00 - 20:00
Richar Vaquero. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Gainera, Richar Vaquero Podemos Euskadiren koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, "aurrera egingo dute" Gasteizko aurrekontuarekin, EAJrekin eta PSE-EErekin negoziatzen ari diren bitartean proposamen "interesgarriak" egiten bazaizkie.

Podemos Euskadi Politika

