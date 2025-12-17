Cerdán comparece hoy en el Senado con la incógnita de si declarará

Santos Cerdán, quien fuera número tres del PSOE hasta hace medio año y que salió de prisión provisional el pasado mes de noviembre, comparece hoy ante la comisión Koldo del Senado, con la incógnita de si se prestará a declarar o si optará por no responder al estar investigado judicialmente.

La comparecencia está fijada a las 10:00 horas en la sala Clara Campoamor. Aunque Cerdán puede guardar silencio, deberá escuchar las preguntas de los distintos grupos, ya que PP, Vox y UPN suelen agotar sus turnos incluso cuando no hay respuestas. Se trata de la comparecencia número 98 de esta comisión y la segunda del propio Cerdán, que ya acudió el 30 de abril del año pasado.

En aquella ocasión negó cualquier responsabilidad jurídica en la presunta trama de corrupción, aseguró que Koldo García nunca fue su pupilo y apuntó que el exministro José Luis Ábalos podría solicitar el reingreso en el PSOE si no resultaba procesado.

Más de un año después, en junio de 2025, Cerdán fue formalmente investigado, dimitió como diputado y como secretario de Organización del PSOE e ingresó en prisión preventiva. Permaneció en la cárcel de Soto del Real hasta noviembre, el mismo mes en el que Ábalos y Koldo García ingresaron también en ese centro penitenciario.

Tanto ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente como en sus breves declaraciones a la prensa, Cerdán ha sostenido que los audios que le incriminan podrían estar manipulados. A su salida de prisión, el 19 de noviembre, afirmó que “se están diciendo muchas mentiras y está habiendo muchas manipulaciones”.

En distintas ocasiones ha reiterado que hablará “cuando tenga que hacerlo”, como señaló el pasado lunes en Tafalla (Navarra), al acudir al juzgado para una de sus firmas periódicas.

También está citada en la comisión su esposa, Francisca Muñoz, cuya comparecencia estaba prevista para este lunes, pero fue aplazada tras presentar un parte médico que justificaba su ausencia.