Cerdan Senatuan izango da gaur, baina ez dago argi deklaratuko duen ala ez
Santos Cerdan, PSOEko Antolakuntza idazkari ohia eta judizialki ikertua, Senatuko ikerketa batzordera joango da gaur: galderei erantzuteko edo ez erantzuteko eskubidea du.
Santos Cerdan, duela urte erdira arte PSOEko hirugarrena izan dena eta azaroan behin-behineko espetxealditik atera dena, Senatuko Koldo batzordean izango da gaur, baina ez dago argi deklaratuko duen ala ez.
Agerraldia 10:00etan izango da, Clara Campoamor aretoan. Cerdan isilik egon badaiteke ere, taldeen galderak entzun beharko ditu, PPk, Voxek eta UPNk euren txandak agortzen baitituzte erantzunik ez dagoenean ere. Batzorde horren 98. agerraldia da, eta Cerdanen bigarrena, iazko apirilaren 30ekoaren ostean.
Orduko hartan, ustezko ustelkeria auzian erantzukizun juridikorik izatea ukatu zuen, Koldo Garcia ez zela inoiz bere tutorea izan ziurtatu zuen, eta Jose Luis Abalos ministro ohiak PSOEra itzultzea eska zezakeela esan zuen, auzipetua izan ezean.
Urtebete baino gehiago geroago, 2025eko ekainean, Cerdan formalki ikertua izan zen, PSOEko diputatu eta Antolakuntza idazkari gisa dimititu zuen eta behin-behineko espetxealdian sartu zen. Soto del Realeko espetxean egon zen azarora arte, Abalos eta Koldo Garcia ere espetxe horretan sartu ziren hilabete berean.
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epailearen aurrean eta prentsari egindako adierazpen laburretan, Cerdanek esan zuen akusatzen duten audioak manipulatuta egon daitezkeela. Espetxetik atera zenean, azaroaren 19an, esan zuen "gezur asko" esaten ari direla eta "manipulazio asko" izaten ari direla.
Behin baino gehiagotan errepikatu du "egin behar duenean" hitz egingo duela, joan den astelehenean Tafallan (Nafarroa) adierazi zuen bezala, epaitegira bere aldizkako sinadura baterako joatean.
Bere emaztea, Francisca Muñoz, ere deitu dute batzordera. Agerraldia astelehen honetan egitekoa zen, baina atzeratu egin zuten, bertan ez egotea justifikatzen zuen parte mediko bat aurkeztu ondoren.
