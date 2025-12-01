Nafarroa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Santos Cerdanek "dagokionean" azalpenak emango dituela esan du, Tafallako epaitegian agertu ostean

Santos Cerdan Tafallako epaitegian
18:00 - 20:00

Santos Cerdan, Tafallan. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Santos Cerdan Milagron bizi da, jaioterrian, joan den azaroaren 19an Soto del Realeko espetxetik atera zenetik. Gaur lehen aldiz joan da Tafallako Lehen Auzialdiko Epaitegira, Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak aske utzi ondoren hamabostean behin ezarritako agerraldia egitera.

Psoe Tafalla Nafarroa Ustezko ustelkeria politikoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Joseba Diez Antxustegi EAJ PNV
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Diez Antxustegik "eztabaida politikoaren maila igotzea" eskatu du, Ayusok ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko” prestatzen ari dela esan berritan

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak uste du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea "errealitate paralelo" batean bizi dela; izan ere, esan berri du ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko" prestatzen ari dela. "Ezin gara ibili esaten dena ETA dela, dena faxismoa dela; ezin gara ibili horrelako hitzak denerako erabiltzen, eta egin behar duguna da edukien inguruan hitz egin", gaineratu du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X