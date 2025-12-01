Navarra
Santos Cerdán asegura que dará explicaciones "a su debido tiempo" tras comparecer en el juzgado de Tafalla

Santos Cerdan Tafallako epaitegian
18:00 - 20:00
Santos Cerdán en Tafalla. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Santos Cerdanek "bere garaian" azalpenak emango dituela esan du, Tafallako epaitegian agertu ostean

Santos Cerdán reside en Milagro, su localidad natal, desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real.  Hoy ha acudido por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad.

Psoe Tafalla Navarra Corrupción Política Política

X