La Fiscalía no acusará a Errejón de agresión sexual a Mouliáa y pide archivar la causa

Tras la decisión del juez Adolfo Carretero de procesar al exportavoz de Sumar por tres delitos de agresión sexual, la Fiscalía considera que no hay indicios suficientes para formular escrito de acusación en su contra.
iñigo errejon-juicio-efe
El el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Foto de archivo: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Fiscalía ha pedido archivar la causa contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, procesado por el juez por agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliáa, al considerar que no hay indicios suficientes para formular escrito de acusación en su contra

De esta forma, la Fiscalía no acusará a Íñigo Errejón quien por su parte recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez de procesarle por tres delitos de agresión sexual en octubre de 2021, que Mouiláa denunció en octubre de 2024 y por las que esta actriz pide una pena de 3 años de cárcel.

La Fiscalía Provincial de Madrid considera que el auto del juez Adolfo Carretero que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, se ajusta a derecho porque cumple la finalidad prevista y detalla los indicios sobre los que se funda.

Sin embargo, a juicio del Ministerio Fiscal dichos indicios resultan insuficientes y por ese motivo ha pedido en un escrito enviado al juzgado de instrucción número 47 de Madrid el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, según indican a EFE fuentes de la Fiscalía. 

Titulares de Hoy Juicios Abusos sexuales Sumar Violencia machista Política

