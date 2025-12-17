Fiskaltzak ez du Errejonentzat zigorrik eskatuko Mouliaak salatutako sexu-erasoengatik, eta auzia artxibatzearen alde egin du
Adolfo Carretero epaileak Sumarren bozeramaile ohia Mouliaa aktorearen aurkako sexu-eraso delituagatik auzipetu ostean, Fiskaltzaren esanetan ez dago zantzu nahikorik haren kontrako karguak aurkezteko.
Fiskaltzak ez du Iñigo Errejon Sumarren Kongresuko bozeramaile ohiarentzat zigorrik eskatuko Elisa Mouliaak aktoreak salatutako sexu-erasoengatik, eta auzia artxibatzearen alde egin du, haren aurkako zantzu nahikorik ez dagoela iritzita.
Gauzak horrela, Fiskaltzak ez du Errejonen aurkako akusaziorik aurkeztuko.
Adolfo Carretero instrukzio epaileak Errejon auzipetzea erabaki zuen pasa den azaroan, Mouliaaren aurkako hiru sexu-eraso delitu egotzita. Auzipetuak erabakiaren aurkako helegitea aurkeztu zuen Madrilgo Probintzia Auzitegian. Mouliaak, bere aldetik, 3 urteko kartzela zigorra eskatu du Errejonentzat, sexu-abusu delitu jarraitua leporatuta.
Madrilgo Probintzia Fiskaltzaren ustez, Carretero epailearen autoa zuzenbidearekin bat dator, dagokion helburua bete egiten duelako eta oinarrian dituen zantzuak zehazten dituelako.
Fiskaltzaren arabera, ordea, zantzu horiek ez dira nahikoak, eta, horregatik, auzia artxibatzeko eskatu du Madrilgo 47. instrukzio epaitegira bidalitako idatzi batean, Fiskaltzako iturriek EFE agentziari adierazi diotenez.
Podemos Sumarrekin, IUrekin eta EH Bilduren aliantzak egiteko prest, Kongresuan hala erabakitzen badute
Gainera, Richar Vaquero Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, "aurrera egingo dute" Gasteizko Aurrekontuarekin, EAJrekin eta PSE-EErekin negoziatzen ari diren bitartean proposamen "interesgarriak" egiten bazaizkie.
Donostiako Udaltzaingoa taser pistolak erabiltzen hasiko da 2026an
Udaltzaingoak bost taser pistola izango ditu guztira, bat txanda bakoitzeko, eta bost agente gailu horiek erabiltzeko prestakuntza jasotzen ari dira.
Pradalesek Osasun Ministerioari eskatu dio ez dezala "harririk jarri euskal osasun sistemaren hobekuntza oztopatzeko"
2025-2032 planak ospitaleetako "osasun zentro txikienetik puntako teknologiara" doazen inbertsioak aurreikusten dituela defendatu du.
Lander Martinez: "Gobernu honek merezi du"
Asteazken honetan Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan, Espainiako Gobernuak bultzada bat behar duela esan du. Ekin diezaion eskatu dio, Gobernua birmoldatuta eta herritarrei haren lanaren balioa helarazteko estrategia argia zabalduta.
Santos Cerdanek dio "Inkisizioaren pareko" jazarpena jasaten ari dela
Buruzagi ohi sozialistak adierazi du Belateko tunela bikoizteko obraren esleipena, Nafarroan, "garbia eta gardena" izan zela, eta berak ez zuela inolako loturarik izan kontratazio publiko horrekin.
Eusko Jaurlaritzak 1.600 milioi inbertituko ditu 2032ra bitartean Osakidetzako azpiegituretan eta ekipamenduan
Azpiegitura eta Ekipamendu Sanitarioen Programa (2025-2032) “asmo handiko” proiektu gisa aurkeztu du Jaurlaritzak eta helburu du “kalitatea, segurtasuna eta hurbiltasuna” bermatzea osasun-arretan, “bai pazienteak bai osasun-arloko profesionalak ahalik eta ondoen” egon daitezen. Osasun-zentro eta ospitaleak eraiki, handitu edo eraberrituko dira eta ekipamendu eta teknologian inbertsio mardulak egingo dira.
Albiste izango dira: Santos Cerdan Senatuko ikerketa batzordean, BBK fundazioko presidente berria eta Guggenheim Urdaibai proiektuaren amaiera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Cerdan Senatuan izango da gaur, baina ez dago argi deklaratuko duen ala ez
Santos Cerdan, PSOEko Antolakuntza idazkari ohia eta judizialki ikertua, Senatuko ikerketa batzordera joango da gaur: galderei erantzuteko edo ez erantzuteko eskubidea du.
Otxandiano, Guggenheim Urdaibai proiektua atzera bota izanaren harira: "Errealitatea gainetik pasa zaio EAJri"
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak dei egin du eskarmentua hartzeko eta modu "bertikalistan" gobernatzeari uzteko. Sumar mugimenduak, berriz, "gehiengoaren sentimendua nagusitu" dela uste esan du eta gizarte zibila zoriondu du.