Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Epaileak auzipetu egin du Iñigo Errejon, Elisa Mouliaa aktoreari ustez egindako sexu-erasoagatik

Instruktoreak hamahiru hilabeteko ikerketaren ondoren hartu du erabakia. Hilabeteotan deklarazioa hartu die Errejoni, Mouliaari, lekukoei eta psikiatrei. Epaileak "koherente" ikusten du Mouliaaren lekukotza; Errejonek, berriz, ukatu egiten du leporatzen zaion erasoa egin izana. 

Iñigo Errejón
Iñigo Errejón.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Adolfo Carretero epaileak Iñigo Errejon Sumarreko diputatu ohi eta Parlamentuko bozeramaile ohia auzipetzea erabaki du, Elisa Mouliaa aktorearen aurkako ustezko sexu-eraso bat egotzita.

Hala dago jasota Madrilgo Instrukzioko 47 zenbakiko Epaitegiko titularrak ostiral honetan emandako auto batean. Auto horretan, hamar eguneko epea ematen zaie akusazioei, beren idazkia aurkez dezaten ahozko epaiketa hastea edo auzia artxibatzea eskatzeko .

Instruktoreak hamahiru hilabeteko ikerketaren ondoren hartu du erabakia, eta Errejoni, Mouliaari, lekukoei eta psikiatrei deklarazioa hartu die. Ikerketaren parte gisa, diputatu ohiari eta aktoreari eskatu zien salatutako erasoaren inguruko egunetan trukatu zituzten elkarrizketak aurkezteko.

Artistaren salaketaren arabera, Errejonen liburu baten aurkezpenean gertatu zen erasoa, ia urtebetez sare sozialetan hitz egiten aritu ondoren. Mouliaaren esanetan, ekitaldia amaitutakoan garagardo batzuk hartzera joan ziren taberna batera, eta gau horretan lagun baten etxean festa batera joateko asmoa zuenez, "edukazioagatik", Errejon gonbidatu zuen festa horretara.

Epailearen ustez, "zantzuak badaude, eta ikertuaren bertsioak, haren froga perizialak eta dokumentalek ez dituzte zantzu horiek desagerrarazi. Hori dela eta, horren ustez, "prozedura ezin da instantzia honetan artxibatu".

Indarkeria matxista Epaiketak Sumar Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X