Mouliaá pide 3 años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual
La actriz Elisa Mouliaá ha solicitado que se abra juicio contra el exdiputado de Sumar Iñigo Errejón. Mouliaá ha pedido una condena de 3 años de prisión para el político, tras acusarle de un delito continuado de abuso sexual.
Además, a actriz ha reclamado que Errejón sea condenado también a indemnizarla con 30.000 euros “por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual, o subsidiariamente la cantidad que se determine en fase de ejecución”.
Por otro lado, Mouliaá ha pedido que se abra una pieza separada de responsabilidad civil y que se requiera al acusado el pago de una fianza, con la investigación patrimonial correspondiente si esta no es abonada.
El exdiputado, por su parte, ha negado los hechos y ha recurrido su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que, según la denuncia, habría ocurrido en octubre de 2021. La defensa argumenta que las diligencias practicadas durante la fase de investigación “descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad” y sostienen que el relato de la denunciante es “inventado”.
Por el momento, el procedimiento sigue su curso y será el juez quien determine si se abre juicio oral y, en su caso, las responsabilidades penales y civiles correspondientes.
