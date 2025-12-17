El Gobierno Vasco ha presentado hoy el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032, un proyecto "ambicioso" cuyo objetivo es garantizar "la calidad, la seguridad y la proximidad en la atención sanitaria, tanto para pacientes como para profesionales sanitarios".

Así lo han exlicado los responsables del Ejecutivo y de Osakidetza en un acto que ha tenido lugar esta mañana en Txagorritxu-HUA y al que han asistido, además del lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Salud, Alberto Martínez, el viceconsejero de Sanidad, Gontzal Tamayo, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao.

Este programa supondrá una inversión de 1600 millones de euros en el periodo 2025-2032, de los que el 70 % se destinarán a la construcción y renovación de infraestructuras.

En Atención Primaria se construirán 21 nuevos centros de salud y 8 más se reformarán o ampliarán, invirtiendo un total de 200,8 millones de euros.

En este ámbito destaca el nuevo Centro de Alta Resolución de Durango, con una inversión de 34,8 millones, que ofrecerá a la ciudadanía más servicios especializados y contribuiriá a evitar desplazamientos, ya que concentrará en un único centro la actividad asistencial que actualmente se ofrece en tres espacios: El centro de salud Landako de Durango, el ambulatorio y el hospital de día de salud mental.

Asimismo, se destinarán 11,3 millones de euros a la modernización del equipamiento de las consultas médicas, para dotarlas adecuadamente de elementos como camillas elevadoras, ecógrafos, desfibriladores semiautomáticos y otros equipos.

