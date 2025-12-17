Osakidetza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco invertirá hasta 1600 millones en infraestructuras y equipamiento de Osakidetza hasta 2032

El Gobierno Vasco ha presentado el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios (2025-2032), un proyecto "ambicioso" que tiene como objetivo garantizar "la calidad, la seguridad y la proximidad" en la atención sanitaria para que "tanto los pacientes como los profesionales sanitarios dispongan de las mejores condiciones"; las mayores inversiones irán dirigidad a la construcción, ampliación o reforma de nuevos centros de salud y hospitales, así como inversiones en equipamiento y tecnología.

Presentación del Plan.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak 1.600 milioi inbertituko ditu 2032ra bitartean Osakidetzako azpiegituretan eta ekipamenduan
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha presentado hoy el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032, un proyecto "ambicioso" cuyo objetivo es garantizar "la calidad, la seguridad y la proximidad en la atención sanitaria, tanto para pacientes como para profesionales sanitarios". 

Así lo han exlicado los responsables del Ejecutivo y de Osakidetza en un acto que ha tenido lugar esta mañana en Txagorritxu-HUA y al que han asistido, además del lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Salud, Alberto Martínez, el viceconsejero de Sanidad, Gontzal Tamayo, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao.

Este programa supondrá una inversión de 1600 millones de euros en el periodo 2025-2032, de los que el 70 % se destinarán a la construcción y renovación de infraestructuras. 

En Atención Primaria se construirán 21 nuevos centros de salud y 8 más se reformarán o ampliarán, invirtiendo un total de 200,8 millones de euros.

En este ámbito destaca el nuevo Centro de Alta Resolución de Durango, con una inversión de 34,8 millones, que ofrecerá a la ciudadanía más servicios especializados y contribuiriá a evitar desplazamientos, ya que concentrará en un único centro la actividad asistencial que actualmente se ofrece en tres espacios: El centro de salud Landako de Durango, el ambulatorio y el hospital de día de salud mental.

Asimismo, se destinarán 11,3 millones de euros a la modernización del equipamiento de las consultas médicas, para dotarlas adecuadamente de elementos como camillas elevadoras, ecógrafos, desfibriladores semiautomáticos y otros equipos.  

 

(estamos trabajando para completar la información) 

Osakidetza Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

María Ubarretxena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Comisión Mixta de transferencias se reunirá el 29 de diciembre para el traspaso de cinco materias

Las materias son: salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, el seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo. Las otras transferencias, hasta completar las diez que trasladó en octubre el Gobierno Vasco al estatal, se seguirán negociando hasta fin de año, plazo límite que se puso para materializar el Estatuto.
Cargar más