El Gobierno Vasco invertirá hasta 1600 millones en infraestructuras y equipamiento de Osakidetza hasta 2032
El Gobierno Vasco ha presentado el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios (2025-2032), un proyecto "ambicioso" que tiene como objetivo garantizar "la calidad, la seguridad y la proximidad" en la atención sanitaria para que "tanto los pacientes como los profesionales sanitarios dispongan de las mejores condiciones"; las mayores inversiones irán dirigidad a la construcción, ampliación o reforma de nuevos centros de salud y hospitales, así como inversiones en equipamiento y tecnología.
El Gobierno Vasco ha presentado hoy el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032, un proyecto "ambicioso" cuyo objetivo es garantizar "la calidad, la seguridad y la proximidad en la atención sanitaria, tanto para pacientes como para profesionales sanitarios".
Así lo han exlicado los responsables del Ejecutivo y de Osakidetza en un acto que ha tenido lugar esta mañana en Txagorritxu-HUA y al que han asistido, además del lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Salud, Alberto Martínez, el viceconsejero de Sanidad, Gontzal Tamayo, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao.
Este programa supondrá una inversión de 1600 millones de euros en el periodo 2025-2032, de los que el 70 % se destinarán a la construcción y renovación de infraestructuras.
En Atención Primaria se construirán 21 nuevos centros de salud y 8 más se reformarán o ampliarán, invirtiendo un total de 200,8 millones de euros.
En este ámbito destaca el nuevo Centro de Alta Resolución de Durango, con una inversión de 34,8 millones, que ofrecerá a la ciudadanía más servicios especializados y contribuiriá a evitar desplazamientos, ya que concentrará en un único centro la actividad asistencial que actualmente se ofrece en tres espacios: El centro de salud Landako de Durango, el ambulatorio y el hospital de día de salud mental.
Asimismo, se destinarán 11,3 millones de euros a la modernización del equipamiento de las consultas médicas, para dotarlas adecuadamente de elementos como camillas elevadoras, ecógrafos, desfibriladores semiautomáticos y otros equipos.
