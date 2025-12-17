Osakidetza
Eusko Jaurlaritzak 1.600 milioi inbertituko ditu 2032ra bitartean Osakidetzako azpiegituretan eta ekipamenduan

Azpiegitura eta Ekipamendu Sanitarioen Programa (2025-2032) “asmo handiko” proiektu gisa aurkeztu du Jaurlaritzak eta helburu du “kalitatea, segurtasuna eta hurbiltasuna” bermatzea osasun-arretan, “bai pazienteak bai osasun-arloko profesionalak ahalik eta ondoen” egon daitezen. Osasun-zentro eta ospitaleak eraiki, handitu edo eraberrituko dira eta ekipamendu eta teknologian inbertsio mardulak egingo dira.

Planaren aurkezpeneko argazkia
Planaren aurkezpena.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak 2025-2032 urteetarako Azpiegitura eta Ekipamendu Sanitarioen Programa aurkeztu du gaur, “asmo handiko” proiektua, “kalitatea, segurtasuna eta hurbiltasuna” bermatzea helburu duena, “osasun-arretan, bai pazienteak bai osasun-arloko profesionalak ahalik eta ondoen” egon daitezen. Hala adierazi dute Jaurlaritzako eta Osakidetzako arduradunek goizean Txagorritxu-AUOn egin duten ekitaldian. Bertan izan dira, Imanol Pradales lehendakariaz gain, Alberto Martinez Osasun sailburua, Gontzal Tamayo Osasun sailburuordea eta Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusia.

Programa horren bitartez, 1.600 milioi euroko inbertsioa egingo da 2025-2032 aldian, horietatik % 70 azpiegiturak egin eta berritzera bideratuko dira.  

Lehen mailako arretari dagokionez 21 osasun-zentro eraikiko dira eta 8 eraberritu edo handitu, 200,8 milioi euro inbertituta guztira.

Arlo honetan nabarmentzekoa da Erabakimen Handiko Durangoko Zentro berria, 34,8 milioiko inbertsioak hornitua. Zentro horren bitartez herritarrei zerbitzu espezializatu gehiago emango zaie eta joan-etorriak saihesten lagunduko du. Izan ere, gaur egun hiru gunetan eskaintzen den jarduera asistentziala zentro bakarrean bilduko da, Durangoko Landako osasun-zentroarena, anbulatorioarena eta osasun mentaleko eguneko ospitalearena.

Era berean, 11,3 milioi euro bideratuko dira mediku-kontsultetako ekipamendua modernizatzeko lanetara, behar bezala hornitzeko ohatila altxagarri, ekografo, desfibriladore erdiautomatiko eta bestelako ekipoekin.  

(informazioa osatzeko lanean ari gara) 

