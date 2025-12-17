Osakidetza

Pradalesek Osasun Ministerioari eskatu dio ez dezala "harririk jarri euskal osasun sistemaren hobekuntza oztopatzeko"

2025-2032 planak ospitaleetako "osasun zentro txikienetik puntako teknologiara" doazen inbertsioak aurreikusten dituela defendatu du.

Imanol Pradales, duela gutxi egindako ekitaldi batean. EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak Osasun Ministerioari eskatu dio entzun ditzala Eusko Jaurlaritzak Euskadiko osasun-sistema hobetzeko egin dituen proposamenak, eta ez dezala jarri “harririk euskal osasun-sistema hobetzea oztopatzeko”. 2025-2032 Osasun Azpiegitura eta Ekipamenduen Planaren aurkezpenean egin du adierazpen hori, eta datozen zortzi urteetan 1.600 milioi euroko inbertsio historikoa egitea aurreikusten du.

Planak Lehen Mailako eta Ospitaleko Arretako jarduerak barne hartzen ditu: osasun-zentro berriak, ospitalak, handitzaek, erreformak eta teknologia aurreratua ezartzea, oinarrizko ekipamenduetatik hasi eta punta-puntako berrikuntzaraino, hala nola minbiziaren aurkako protonterapia. Proiektu nabarmenen artean, Tolosako ospitale berria, Durangoko Bereizmen Handiko zentroa eta hainbat osasun zentro berri daude.

Pradalesek euskal osasun eredua defendatu du sistema propio, publiko eta unibertsal gisa, pertsonak ardatz dituena, eta ekitate, elkartasun eta hurbiltasun balioetan oinarritua. Osasun arloko langileen errefortzua azpimarratu du, 2.100 profesional baino gehiago sartu baitira, eta horrek behin-behinekotasuna murriztu eta arreta hobetuko du, osasun mentala barne.

Azkenik, lehendakariak nabarmendu duenez, Europako beste herrialde batzuetan egindako murrizketen aurrean, Euskadik osasungintzan inoiz egin duen inbertsio handienaren alde egin du, prebentzioa, detekzio goiztiarra eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko, “etorkizuneko Osakidetza eraikitzeko” helburuarekin.

Eusko Jaurlaritzak 1.600 milioi inbertituko ditu 2032ra bitartean Osakidetzako azpiegituretan eta ekipamenduan

Azpiegitura eta Ekipamendu Sanitarioen Programa (2025-2032) “asmo handiko” proiektu gisa aurkeztu du Jaurlaritzak eta helburu du “kalitatea, segurtasuna eta hurbiltasuna” bermatzea osasun-arretan, “bai pazienteak bai osasun-arloko profesionalak ahalik eta ondoen” egon daitezen. Osasun-zentro eta ospitaleak eraiki, handitu edo eraberrituko dira eta ekipamendu eta teknologian inbertsio mardulak egingo dira.

