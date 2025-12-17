Pradales exige al Ministerio de Salud que "no ponga piedras que entorpezcan la mejora del sistema de salud vasco"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reclamado al Ministerio de Salud que escuche las propuestas del Gobierno Vasco para mejorar el sistema sanitario de Euskadi y que “no ponga piedras que entorpezcan la mejora del sistema de salud vasco”. Lo ha hecho durante la presentación del Plan de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032, que prevé una inversión histórica de 1600 millones de euros en los próximos ocho años.
El plan incluye actuaciones en Atención Primaria y Hospitalaria, con nuevos centros de salud, hospitales, ampliaciones, reformas y la incorporación de tecnología avanzada, desde equipamientos básicos hasta innovación puntera como la protonterapia contra el cáncer. Entre los proyectos destacados figuran el nuevo hospital de Tolosa, el centro de Alta Resolución de Durango y varios nuevos centros de salud.
Pradales ha defendido el modelo sanitario vasco como un sistema propio, público y universal, centrado en las personas y basado en los valores de equidad, solidaridad y cercanía. Ha subrayado también el refuerzo del personal sanitario, con la incorporación de más de 2100 profesionales, lo que reduce la temporalidad y mejora la atención, incluida la salud mental.
Finalmente, el lehendakari ha destacado que, frente a los recortes en otros países europeos, Euskadi apuesta por la mayor inversión de su historia en sanidad para mejorar la prevención, la detección precoz y la calidad del servicio, con el objetivo de “construir la Osakidetza del futuro”.
