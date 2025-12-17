Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 17 de diciembre de 2025:

- Santos Cerdán en la comisión Koldo del Senado: Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE hasta hace medio año y que salió de prisión provisional el pasado mes de noviembre, comparece ante la comisión Koldo del Senado, con la incógnita de si se prestará a declarar o si optará por no responder al estar investigado judicialmente.

- Nuevo presidente de la fundación BBK: La comisión de nombramientos de BBK ha propuesto el nombre del exdiputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, para presidir la fundación BBK y dar relevo a Xabier Sagredo, que dejará la presidencia. El nombramiento deberá ser aprobado este miércoles por el patronato de BBK, según ha podido saber EITB.

- Guggenheim Urdaibai: El Patronato del Museo Guggenheim rechaza definitivamente el proyecto de Guggenheim Urdaibai. Ha sido una decisión tomada por unanimidad en la reunión celebrada este martes por la tarde.