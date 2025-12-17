PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Santos Cerdán en el Senado, nuevo presidente de la fundación BBK y fin al proyecto Guggenheim Urdaibai

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Santos Cerdan Senatuko ikerketa batzordean, BBK fundazioko presidente berria eta Guggenheim Urdaibai proiektuaren amaiera
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 17 de diciembre de 2025:

Santos Cerdán en la comisión Koldo del SenadoSantos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE hasta hace medio año y que salió de prisión provisional el pasado mes de noviembre, comparece ante la comisión Koldo del Senado, con la incógnita de si se prestará a declarar o si optará por no responder al estar investigado judicialmente.

Nuevo presidente de la fundación BBK: La comisión de nombramientos de BBK ha propuesto el nombre del exdiputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, para presidir la fundación BBKdar relevo a Xabier Sagredo, que dejará la presidencia. El nombramiento deberá ser aprobado este miércoles por el patronato de BBK, según ha podido saber EITB.

Guggenheim Urdaibai: El Patronato del Museo Guggenheim rechaza definitivamente el proyecto de Guggenheim Urdaibai. Ha sido una decisión tomada por unanimidad en la reunión celebrada este martes por la tarde. 

La Comisión Mixta de transferencias se reunirá el 29 de diciembre para el traspaso de cinco materias

Las materias son: salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, el seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo. Las otras transferencias, hasta completar las diez que trasladó en octubre el Gobierno Vasco al estatal, se seguirán negociando hasta fin de año, plazo límite que se puso para materializar el Estatuto.
