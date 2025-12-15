Renuncia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El presidente de BBK Xabier Sagredo dejará el cargo

Según ha podido saber EITB, ha tomado la decisión por “motivos profesionales”.
Xabier Sagredo (BBK)
Imagen de archivo de Xabier Sagredo.
Euskaraz irakurri: Xabier Sagredo BBK-ko presidenteak kargua utziko du
author image

EITB

Última actualización

El presidente de la Fundación BBK Xabier Sagredo dejará la presidencia, según ha podido saber EITB, “por motivos profesionales”.

Así lo ha hecho saber este lunes por la tarde, y lo hará oficial en la reunión del Patronato de este miércoles.

Segredo ha ejercido como presidente de la Fundación BBK durante 12 años.

Bizkaia Economía

Te puede interesar

satse euskadi erizainak enfermeria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ministerio de Sanidad llega a un preacuerdo con la mayoría de sindicatos, que suspenden la huelga de enero

El preacuerdo al que han llegado las centrales CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde en la mesa de negociación del estatuto marco incorpora reivindicaciones como la jornada de 35 horas semanales y avances en la jubilación parcial y anticipada. Los sindicatos médicos, por su parte, mantienen las movilizaciones a la espera de reunirse con Sanidad.

Astilleros Balenciaga EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco concede diez años más de licencia para continuar con la actividad naval en Astilleros Balenciaga

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha establecido las condiciones bajo las cuales se otorgará la concesión para la ocupación de dominio público en el puerto de Zumaia, que deberá ser destinada al desarrollo de actividades de construcción y reparación naval. Astilleros Balenciaga dispone de un plazo de 10 días para su aceptación o para formular alegaciones.

Cargar más