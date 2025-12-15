Uko egitea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Xabier Sagredo BBK-ko presidenteak kargua utziko du

EITBk jakin ahal izan duenez, "arrazoi profesionalengatik" hartu du erabakia.
Xabier Sagredo (BBK)

Xabier Sagredo, EITBri emandako elkarrizketa batean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Xabier Sagredo BBK Fundazioko presidenteak presidentetza utziko du, EITBk jakin ahal izan duenez, "arrazoi profesionalengatik".

Hala jakinarazi du astelehen arratsaldean, eta ofizial egingo du Patronatuak asteazken honetan egingo duen bileran.

Segredo BBK Fundazioko presidente izan da 12 urtez.

Bizkaia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi