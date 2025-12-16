BBK
Unai Rementeria será el nuevo presidente de la Fundación BBK

Según ha podido saber EITB, la comisión de nombramientos ha tomado la decisión por unanimidad. Mañana, miércoles, la comisión de la Fundación tendrá que ratificar el nombramiento del ex diputado general de Bizkaia.

unai rementeria EFE
Unai Rementeria, en imagen de archivo. Foto: EFE
author image

EITB

La comisión de nombramientos de BBK ha propuesto el nombre del exdiputado general de Bizkaia Unai Rementeria para presidir la fundación bancaria y dar relevo a Xabier Sagredo, que dejará la presidencia. Este nombramiento deberá ser aprobado este miércoles por el patronato de BBK, según ha podido saber EITB.

Este lunes se conoció que Sagredo había comunicado que iba a dejar la presidencia de BBK por “motivos profesionales” tras más de una década al frente de la fundación.

Esta salida se oficializará en la reunión del patronato de BBK prevista para este miércoles, en la que se someterá a aprobación que sea el exdiputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, el que le sustituya, después de que haya sido propuesto por la comisión de nombramientos.

