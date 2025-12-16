BBK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Unai Rementeria izango da BBK Fundazioaren presidente berria

Bizkaiko ahaldun nagusi ohiaren hautagaitza gehiengo osoz onartu du gaur izendapen batzordeak, eta bihar Fundazioaren batzordeak berretsi beharko du.

unai rementeria EFE
Unai Rementeria, artxiboko irudian. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

BBKko izendapen-batzordeak Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusi ohiaren izena proposatu du fundazioaren buru izateko, Xabier Sagredoren ordez. Izendapen hori asteazken honetan onartu beharko du BBKren patronatuak, EITBk jakin duenez.

Astelehen honetan jakin zen Sagredok BBKren presidente kargua utziko zuela "arrazoi profesionalengatik", fundazioaren zuzendaritzan hamarkada bat baino gehiago eman ondoren.

Asteazken honetarako aurreikusita dagoen BBKren patronatuaren bileran egingo da ofizial, eta bertan Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusi ohiak Sagredo ordezkatzea onartuko da, izendapen batzordeak hura proposatu ondoren.

Bizkaia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kanpoan lan egiten duten Euskadiko eta Nafarroako talentu gazteen % 85ek baino gehiagok itzuli nahi dute

Ikerketa baten arabera, sorterritik kanpo lan egiten dute 25 eta 40 urte bitarteko EAEko 30.000 gaztek eta Nafarroako 12.000k, eta gehienek politika aktiboak eskatzen dituzte haien etxera itzultzeko. Gazteen diaspora horretan kualifikazio handiko profilak daude, ingeniariak, enpresa-kudeatzeileak eta STEM adarreko langileak, besteak beste. Gainera, egonaldi luzea egiten duten atzerrian, % 60k sei urte baino gehiago ematen dituzte sorterritik kanpo.

Gehiago ikusi