El Patronato del museo rechaza definitivamente el proyecto Guggenheim Urdaibai
La decisión final se ha tomado en una reunión celebrada esta tarde y la principal causa ha sido la falta de viabilidad del proyecto.
El Patronato del Museo Guggenheim ha decidido suspender definitivamente el proyecto de Urdaibai. En la reunión celebrada esta tarde se han esgrimido las razones para su rechazo y la propuesta ha sido votada por la mayoría de los participantes, según han afirmado en una rueda de prensa posterior.
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, y la directora del Museo, Miren Arzalluz, han sido las encargadas de dar a conocer la decisión.
Miren Arzallus ha explicado que la decisión de no seguir adelante con la ampliación del museo en Urdaibai se ha tomado tras analizar las conclusiones derivadas de la "fase de análisis y de estudio profundo que se ha llevado a cabo desde diciembre de 2023".
Elixabete Etxanobe ha añadido que "no ha sido una decisión fácil". Según sus palabras, la principal razón para tomar la decisión de parar se encuentra "en la situación jurídica de la parcela en la que se encuentra el astillero de Murueta". A pesar de que el lugar era "ideal para la unión entre la naturaleza y el arte", la construcción del museo allí conlleva una "tramitación larga, compleja y sin garantías", ha dicho.
Por lo tanto, en opinión de la diputada general, el Patronato ha tomado una decisión "responsable", porque no se dan "las condiciones necesarias para el éxito".
A pesar de haber decidido suspender el proyecto, la vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha recalcado que la comarca Busturialdea-Urdaibai "sigue siendo una prioridad tanto para la Diputación como para el Gobierno Vasco" y que el proceso de escucha llevado a cabo ha sido "una expresión de calidad democrática" que les ha llevado a "conocer mejor el territorio". Ha informado que el proceso no ha acabado, pero que ha puesto de manifiesto "inquietudes, espectativas, prioridades" para los ciudadano. Ha finalizado asegurando que las instituciones se comprometen con "el desarrollo sostenible para Bustrialdea" y que "habrá proyectos que den respuesta a las inquietudes".
Te puede interesar
163 puestos y una veintena de actividades amenizarán la feria de Santo Tomás en San Sebastián
Quienes se acerquen a la feria que se desarrollará el próximo domingo en la capital guipuzcoana podrán participar, además de en los tradicionales puestos de venta regentados por diferentes asociaciones y entidades, en actividades para todos los gustos y edades.
El proceso de escucha impulsado por las instituciones refleja un 'no' a ampliar el Guggenheim en Urdaibai, pero 'sí' al desarrollo
Agirre Lehendakaria Center, que ha guiado la escucha, ha explicado que a lo largo de los meses una parte significativa de estas "narrativas iniciales" se ha ido desplazando hacia otro "patrón", el que representa a las opiniones también contrarias a la ampliación pero que ponen el foco en el desarrollo de la comarca.
Correr para envejecer sano: Fernando y Leopoldo, los veteranos que siguen corriendo con 81 y 76 años
Fernando lleva ya 31 Behobias, siendo el más veterano los dos últimos años, y Leopoldo comenzó a hacer kilómetros poco antes de jubilarse. Correr es la mejor medicina para ambos, no solo por su bienestar físico, sino que también les ayuda a prevenir enfermedades y retrasar el envejecimiento.
Emakunde edita una guía para ayudar a reconocer ciberviolencias machistas en el mundo digital
La guía, "Ponle nombre", está dirigida a jóvenes y tiene como objetivo identificar violencias machistas en el entorno digital que, a menudo, pasan inadvertidas, y aportar a la tan necesaria alfabetización digital para detectar y ponerles nombre a las distintas formas de violencia machista que se producen en las redes.
El nuevo abono único de transportes anunciado por el Gobierno de España se podrá utilizar a partir del próximo 19 de enero
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente ha afirmado que la intención del Gobierno es trabajar con las distintas administraciones, como Comunidades Autónomas y ayuntamientos, para unificar o integrar en un futuro los abonos de carácter urbano e interurbano y que exista un solo título de transporte como ocurre en otros países europeos.
Fallece una persona sintecho en la plaza Easo de Donostia-San Sebastián
En principio, a la espera de la autopsia, ha muerto por causas naturales. El hombre se ha desplomado en el kiosko de la plaza, donde al parecer había pasado la noche.
Euskalgintzaren Kontseilua reclama la "reactivación del movimiento euskaltzale" y la oficialidad del euskera en toda Navarra
Coincidiendo con el 39 aniversario de la aprobación de la Ley Foral del Vascuence, la plataforma ha denunciado que la zonificación "niega derechos básicos" y genera desigualdad entre la ciudadanía navarra, y ha llamado a participar en el acto del próximo 27 de diciembre en Bilbao.
El hombre que denunció a seis personas de Zestoa declara ante el juez que le han "destrozado la vida"
Entre las personas acusadas se encuentra la expareja del hombre denunciante, así como el alcalde de Zestoa —era concejal en el momento de los hechos—. La acusación particular pide penas de hasta cinco años de prisión y el movimiento feminista considera que lo que se está juzgando es la solidaridad feminista.
Será noticia: Decisión sobre Guggenheim Urdaibai, huelga general en marzo y presentación de ETB ON
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.