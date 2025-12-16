El Patronato del museo rechaza definitivamente el proyecto Guggenheim Urdaibai

El Patronato del Museo Guggenheim ha decidido suspender definitivamente el proyecto de Urdaibai. En la reunión celebrada esta tarde se han esgrimido las razones para su rechazo y la propuesta ha sido votada por la mayoría de los participantes, según han afirmado en una rueda de prensa posterior.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, y la directora del Museo, Miren Arzalluz, han sido las encargadas de dar a conocer la decisión.

Miren Arzallus ha explicado que la decisión de no seguir adelante con la ampliación del museo en Urdaibai se ha tomado tras analizar las conclusiones derivadas de la "fase de análisis y de estudio profundo que se ha llevado a cabo desde diciembre de 2023".

Elixabete Etxanobe ha añadido que "no ha sido una decisión fácil". Según sus palabras, la principal razón para tomar la decisión de parar se encuentra "en la situación jurídica de la parcela en la que se encuentra el astillero de Murueta". A pesar de que el lugar era "ideal para la unión entre la naturaleza y el arte", la construcción del museo allí conlleva una "tramitación larga, compleja y sin garantías", ha dicho.

Por lo tanto, en opinión de la diputada general, el Patronato ha tomado una decisión "responsable", porque no se dan "las condiciones necesarias para el éxito".

A pesar de haber decidido suspender el proyecto, la vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha recalcado que la comarca Busturialdea-Urdaibai "sigue siendo una prioridad tanto para la Diputación como para el Gobierno Vasco" y que el proceso de escucha llevado a cabo ha sido "una expresión de calidad democrática" que les ha llevado a "conocer mejor el territorio". Ha informado que el proceso no ha acabado, pero que ha puesto de manifiesto "inquietudes, espectativas, prioridades" para los ciudadano. Ha finalizado asegurando que las instituciones se comprometen con "el desarrollo sostenible para Bustrialdea" y que "habrá proyectos que den respuesta a las inquietudes".