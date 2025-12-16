GUGGENHEIM URDAIBAI
Guggenheim Urdaibai egitasmoa behin betiko baztertu du museoko Patronatuak

Arratsaldean egindako bileran hartu dute azken erabakia eta proiektuaren bideragarritasun falta izan da baztertzearen arrazoi nagusia.
Elixabete Etxanobe, Miren Arzallus eta Ibone Bengoetxea Guggenheim Patronatoaren bileran
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Urdaibaiko Guggenheim museoaren egitasmoa bertan behera utzi du behin betiko museoko Patronatuak. Arratsaldean egin duten bileran proiektua baztertzea proposatu dute eta hala bozkatu du gehiengoak ondoren eman duten prentsaurrekoan azaldu dutenez.

Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak, Ibone Bengoetxea lehendakariorde eta Kultura sailburuak eta Miren Arzalluz Museoko zuzendariak eman dute erabakiaren berri prentsaurrean.

Miren Arzallusek azaldu duenez, Urdaibaiko museoaren zabalkuntzarekin aurrera ez jarraitzeko erabakia "2023ko abendutik egin den hausnarketa eta azterketa sakonetik" eratorritako ondorioak aztertu ondoren hartu da.

Elixabete Etxanobek gehitu du ez dela erabaki erraza izan. Bere hitzetan, gelditzeko erabakia hartzeko arrazoi nagusia "ontziola dagoen lurzatiaren egoera juridikoan" dago. Artearen eta naturaren arteko lotura han egitea bilatzen bazuten ere, museoaren eraikina bertan jartzeak "tramitazio luze, konplexu eta berme osorik gabekoa" eskatzen duela jakinarazi du. 

Beraz, ahaldun nagusiaren hitzetan, "erabaki arduratsua" hartu du Patronatuak, "arrakastarako baldintzarik ematen ez delako". 

Proiektua bertan behera uztea erabaki duten arren, Ibone Bengoetxea lehendakariordeak azpimarratu du Busturialdea-Urdaibai eskualdea "lehentasuna" dela Foru Aldundiarentzat zein Eusko Jaurlaritzarentzat. Bertan egin den entzute prozesua "kalitate demokratikoko adierazpena" izan dela iritzi dio eta "lurraldea hobeto ezagutzeko" aukera eman diela. Prozesua ez dela amaitu jakinarazi du, baina herritarren "kezkak, espektatibak eta lehentasunak" agerian utzi dituela gaineratu du. Hori dela eta, erakundeak "eskualdearen garapen jasangarriarekin konprometitzen" direla azpimarratu du eta herritarren "kezka horiei erantzuteko egitasmoak" burutuko dituztela agindu du.

 

Guggenheim Urdaibaiko Biosfera Erreserba Gernika Lumo Bizkaia Gizartea

