Entzute prozesuak Guggenheim Museoa Urdaibain zabaltzeko 'ezetza' islatzen du, baina 'baietza' eskualdeko garapenari
Herritarren artean entzute prozesua gidatu duen Agirre Lehendakaria Centerrek azaldu duenez, "hasierako narratiba" horien zati esanguratsu bat "beste joera batera" mugitu da hilabeteetan zehar. Izan ere, Urdaibaiko Guggenheimaren aurkako iritziak jaso dira, baina baita eskualdearen garapenaren aldeko jarrerak.
Busturialdea-Urdaibain Guggenheim Museoa handitzeko proiektuari buruz euskal erakundeek bultzatutako "entzute prozesuak" proiektuari gehiengoaren "ezetza" jaso du, baina Bizkaiko eskualdearen garapenari "baietza".
Agirre Lehendakaria Centerrek entzute-prozesua gidatu du, eta horren inguruko azken nobedadeak aurreratu ditu astearte honetan, Columbia Unibertsitateko AC4rekin lankidetzan aste honetan Urdaibain egindako mintegi batean. Mintegiaren gaia 'Komunitateak trantsizio sozioekologikoko prozesuen zerbitzura duen entzutea' da.
Berrikuntza horiek Guggenheim Bilbao Museoaren Patronatua gaur arratsaldean bildu baino ordu batzuk lehenago ezagutu dira, Urdaibaiko erreserban museoa zabaltzeko proiektuak aurrera jarraituko duen edo geldiaraziko den erabakitzeko.
'Entzuteko prozesuaren' esparruan, Agirre Lehendakaria Centerrek 950 "narratiba" bildu ditu, eta agerian utzi du lanaren lehen faseetan "museoa handitzearen aurkako joera" izan zela, eta pixkanaka ordezkatzen hasi zela.
Hala, hilabeteetan zehar eta 'entzutea' zabaldu eta dibertsifikatu ahala, "hasierako narratiba" horien zati esanguratsu bat beste "joera" baterantz mugitu da; hau da, Urdaibaiko Guggenheimaren aurkako iritzia azaldu zuten parte batek eskualdearen garapenaren aldeko jarrera adieraztera igaro zuela.
Albiste izango dira: Guggenheim Urdaibai proiektuari buruzko erabakia, greba orokorra eta ETB ON plataformaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Guggenheimek Urdaibairako daukan proiektuaren etorkizuna, argitzear
Gaur egingo du erabakia hartzeko bilera Guggenheim museoaren patronatuak. EITBk duela aste batzuk jakin zuenez, gehiengoak proiektua alboratzearen alde egingo du.
Kamioilari bat hil da, trafiko-istripuz, AP-8an, Irun parean
Bi kamioik elkar jo dute Baionaranzko norantzan. Ondorioz, autobidea itxi behar izan dute eta auto-ilarak sortu dira.