El proceso de escucha impulsado por las instituciones refleja un 'no' a ampliar el Guggenheim en Urdaibai, pero 'sí' al desarrollo

Agirre Lehendakaria Center, que ha guiado la escucha, ha explicado que a lo largo de los meses una parte significativa de estas "narrativas iniciales" se ha ido desplazando hacia otro "patrón", el que representa a las opiniones también contrarias a la ampliación pero que ponen el foco en el desarrollo de la comarca.
Imagen de archivo de una concentración contra el proyecto del Guggenheim de Urdaibai. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Erakundeek bultzatutako entzute prozesuak Guggenheim Urdaibain zabaltzeko 'ezetza' islatzen du, baina 'bai' garapenerako
El "proceso de escucha" impulsado por las instituciones vascas en Busturialdea-Urdaibai sobre el proyecto de ampliación de Museo Guggenheim en esta zona refleja como postura dominante entre las opiniones recogidas un "no" a esa ampliación, pero un "sí" al desarrollo de la comarca vizcaína.

Agirre Lehendakaria Center, que ha guiado la 'escucha', ha avanzado este martes las últimas novedades en relación a este proceso, expuestas en un seminario celebrado esta semana en Urdaibai, en colaboración con AC4 de Columbia University, sobre 'La escucha comunitaria al servicio de los procesos de transición socioecológica'.

Esas novedades se conocen pocas horas antes de que el Patronato del Museo Guggenheim Bilbao se reúna esta tarde para decidir si sigue adelante o se paraliza el proyecto de expansión del centro en la reserva de Urdaibai.

En el marco del 'proceso de escucha', Agirre Lehendakaria Center ha recogido 950 "narrativas" y ha evidenciado que en las primeras fases del trabajo "el patrón contrario a la ampliación del museo y que no quería abordar otras cuestiones, fue inicialmente el más representado".

Sin embargo, a lo largo de los meses y conforme la 'escucha' se ha ampliado y diversificado, una parte significativa de estas "narrativas iniciales" se ha ido desplazando hacia otro "patrón", el que representa a las opiniones también contrarias a la ampliación pero que ponen el foco en el desarrollo de la comarca.

Hoy se conocerá el futuro del proyecto Guggenheim Urdaibai
La ubicación del museo Guggenheim en Murueta genera "rechazo", según el primer informe del proceso de escucha
