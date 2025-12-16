El proceso de escucha impulsado por las instituciones refleja un 'no' a ampliar el Guggenheim en Urdaibai, pero 'sí' al desarrollo
El "proceso de escucha" impulsado por las instituciones vascas en Busturialdea-Urdaibai sobre el proyecto de ampliación de Museo Guggenheim en esta zona refleja como postura dominante entre las opiniones recogidas un "no" a esa ampliación, pero un "sí" al desarrollo de la comarca vizcaína.
Agirre Lehendakaria Center, que ha guiado la 'escucha', ha avanzado este martes las últimas novedades en relación a este proceso, expuestas en un seminario celebrado esta semana en Urdaibai, en colaboración con AC4 de Columbia University, sobre 'La escucha comunitaria al servicio de los procesos de transición socioecológica'.
Esas novedades se conocen pocas horas antes de que el Patronato del Museo Guggenheim Bilbao se reúna esta tarde para decidir si sigue adelante o se paraliza el proyecto de expansión del centro en la reserva de Urdaibai.
En el marco del 'proceso de escucha', Agirre Lehendakaria Center ha recogido 950 "narrativas" y ha evidenciado que en las primeras fases del trabajo "el patrón contrario a la ampliación del museo y que no quería abordar otras cuestiones, fue inicialmente el más representado".
Sin embargo, a lo largo de los meses y conforme la 'escucha' se ha ampliado y diversificado, una parte significativa de estas "narrativas iniciales" se ha ido desplazando hacia otro "patrón", el que representa a las opiniones también contrarias a la ampliación pero que ponen el foco en el desarrollo de la comarca.
Te puede interesar
Correr para envejecer sano: Fernando y Leopoldo, los veteranos que siguen corriendo con 81 y 76 años
Fernando lleva ya 31 Behobias, siendo el más veterano los dos últimos años, y Leopoldo comenzó a hacer kilómetros poco antes de jubilarse. Correr es la mejor medicina para ambos, no solo por su bienestar físico, sino que también les ayuda a prevenir enfermedades y retrasar el envejecimiento.
Emakunde edita una guía para ayudar a reconocer ciberviolencias machistas en el mundo digital
La guía, "Ponle nombre", está dirigida a jóvenes y tiene como objetivo identificar violencias machistas en el entorno digital que, a menudo, pasan inadvertidas, y aportar a la tan necesaria alfabetización digital para detectar y ponerles nombre a las distintas formas de violencia machista que se producen en las redes.
El nuevo abono único de transportes anunciado por el Gobierno de España se podrá utilizar a partir del próximo 19 de enero
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente ha afirmado que la intención del Gobierno es trabajar con las distintas administraciones, como Comunidades Autónomas y ayuntamientos, para unificar o integrar en un futuro los abonos de carácter urbano e interurbano y que exista un solo título de transporte como ocurre en otros países europeos.
Fallece una persona sintecho en la plaza Easo de Donostia-San Sebastián
En principio, a la espera de la autopsia, ha muerto por causas naturales. El hombre se ha desplomado en el kiosko de la plaza, donde al parecer había pasado la noche.
Euskalgintzaren Kontseilua reclama la "reactivación del movimiento euskaltzale" y la oficialidad del euskera en toda Navarra
Coincidiendo con el 39 aniversario de la aprobación de la Ley Foral del Vascuence, la plataforma ha denunciado que la zonificación "niega derechos básicos" y genera desigualdad entre la ciudadanía navarra, y ha llamado a participar en el acto del próximo 27 de diciembre en Bilbao.
Seis personas de Zestoa serán juzgadas hoy por un delito contra la integridad moral de la pareja de una de ellas
Entre las personas acusadas se encuentra la expareja del hombre denunciante, así como el alcalde de Zestoa. La acusación particular pide penas de hasta cinco años de prisión y el movimiento feminista considera que lo que se está juzgando es la solidaridad feminista.
Será noticia: Decisión sobre Guggenheim Urdaibai, huelga general en marzo y presentación de ETB ON
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Hoy se conocerá el futuro del proyecto Guggenheim Urdaibai
El Patronato del museo se reúne esta tarde para tomar la decisión definitiva sobre la construcción o no del museo en la comarca Busturia-Urdaibai. Según pudo saber EITB hace unas semanas, la mayoría votará por abandonar el proyecto.
Muere un camionero en un accidente en la AP-8 en Irun
En el accidente se han visto implicados dos camiones y ha obligado a cortar la carretera en sentido Baiona, lo que ha generado retenciones.