Albiste izango dira: Santos Cerdan Senatuko ikerketa batzordean, BBK fundazioko presidente berria eta Guggenheim Urdaibai proiektuaren amaiera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 17an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Santos Cerdan Senatuko ikerketa batzordean: Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari izandakoa Senatuko ikerketa batzordean azalpenak ematera deitu dute. Legezko betebeharra zenez, Cerdan Senatura joango da, baina ez dago argi senatarien galderei erantzungo dien ala ez. Pasa den azaroaren 19an irten zen kartzelatik, ia bost hilabete behin-behineko espetxealdian egon eta gero.
- BBK fundazioko presidente berria: BBKko izendapen-batzordeak Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusi ohia proposatu du fundazioaren buru izateko, Xabier Sagredoren ordez. Izendapen hori asteazken honetan onartu beharko du BBKren patronatuak, EITBk jakin duenez.
- Guggenheim Urdaibai: Guggenheim Urdaibai proiektua behin betiko baztertu du Guggenheim museoko patronatuak, aho batez, astearte arratsalde honetan Bilbon egin duen bileran.
Cerdan Senatuan izango da gaur, baina ez dago argi deklaratuko duen ala ez
Santos Cerdan, PSOEko Antolakuntza idazkari ohia eta judizialki ikertua, Senatuko ikerketa batzordera joango da gaur: galderei erantzuteko edo ez erantzuteko eskubidea du.
Otxandiano, Guggenheim Urdaibai proiektua atzera bota izanaren harira: "Errealitatea gainetik pasa zaio EAJri"
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak dei egin du etorkizunari begira lezioak ateratzeko eta modu "bertikalistan" gobernatzeari uzteko. Sumar mugimenduak, berriz, "gehiengoaren sentimendua nagusitu" dela uste esan du eta gizarte zibila zoriondu du.
Transferentzien Batzorde Mistoa abenduaren 29an bilduko da bost gai eskualdatzeko
Honako hauek dira gaiak: itsas salbamendua, Barakaldoko makineria egiaztatzeko zentroa, eskola-asegurua, Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak eta langabezia-prestazioak. Beste transferentziak, Euskadiko Gobernuak urrian Estatukoari helarazi zizkion hamar transferentziak osatu arte, negoziatzen jarraituko da urtea amaitu arte, epe hori jarri baitzen Estatutua gauzatzeko.
"Intolerantzia-agerraldiak izan dira Euskadin: pintadak, jazarpena... Ez dira noizbehinkakoak, estrategia bati lotuta daude"
Euskadin indarkeria berriz pizteko aukeraren inguruan mintzatu da Iñigo Urkullu lehendakaria eta eAtlantic Fundazioaren presidentea, Radio Euskadiko "Boulevard" irratsaioan egindako elkarrizketan.
Barne Ministerioak Lleidako poliziaburua kargutik kendu du, Donostian sexu-jazarpenagatik ezarritako zigorraren berri izan ostean
Komisarioa inspektoreburua zen garai hartan Donostian, Esku Hartzeko Poliziaren Unitate bat (UIP) zuzentzen ari zen, eta, Gipuzkoako Auzitegiak frogatutzat jo eta Auzitegi Gorenak berretsi zuenaren arabera, "lanean hasi zen unetik" biktimari, bere agintepeko agente bati, "harekin sexu-harremanak izateko" eskatzen hasi zitzaion.
"Immobilismoa ez da aukera bat", ohartarazi dio Sumarrek Sanchezi, eta aldaketak eskatu dizkio berriro
Ernest Urtasunek adierazi duenez, legealdiko une "oso larria" da, PSOEri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuak eta buruzagi sozialisten aurkako sexu-jazarpen salaketak direla eta.
Sanchez Junquerasekin (ERC) bilduko da urte hasieran, legegintzaldian aurrera nola egin aztertzeko
Juntsi dagokionez, Pedro Sanchezek aitortu du Kataluniako alderdiarekin "harremana hautsita" dagoela, baina akordioak betetzeko "erabateko borondatea" agertu du.
Sanchezek adierazi du "feminismoarekiko erabateko konpromisoa" duela eta ustelkeriaren aurka "irmo" diharduela
Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Moncloan, urtearen balantzea egiteko. Azpimarratu duenez, legealdia amaitzeko borondatea du, eta horretarako babesak "harrien azpian ere" bilatuko dituela hitzeman.
Espainiako Gobernuaren egoera "jasanezina" dela dio Urkulluk
'Forum Europa. Tribuna Euskadi' saioan egindako hitzaldian, Euskal Herriko gaurko egoera politikoa ere aztertu du eAtlantic Fundazioko presidenteak, eta garrantzia kendu die EAJren eta PSEren arteko "desadostasunei", horren iritzian, "egonkortasunaren" alde adosteko gai diren alderdiak direlako.