Albiste izango dira: Santos Cerdan Senatuko ikerketa batzordean,  BBK fundazioko presidente berria eta Guggenheim Urdaibai proiektuaren amaiera

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Santos Cerdan Diputatuen Kongresuan. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 17an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Santos Cerdan Senatuko ikerketa batzordean: Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari izandakoa Senatuko ikerketa batzordean azalpenak ematera deitu dute. Legezko betebeharra zenez, Cerdan Senatura joango da, baina ez dago argi senatarien galderei erantzungo dien ala ez. Pasa den azaroaren 19an irten zen kartzelatik, ia bost hilabete behin-behineko espetxealdian egon eta gero. 

BBK fundazioko presidente berria: BBKko izendapen-batzordeak Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusi ohia proposatu du fundazioaren buru izateko, Xabier Sagredoren ordez. Izendapen hori asteazken honetan onartu beharko du BBKren patronatuak, EITBk jakin duenez.

Guggenheim Urdaibai: Guggenheim Urdaibai proiektua behin betiko baztertu du Guggenheim museoko patronatuak, aho batez, astearte arratsalde honetan Bilbon egin duen bileran.

Senatua Ustezko ustelkeria politikoa Guggenheim Urdaibaiko Biosfera Erreserba Unai Rementería Politika

Transferentzien Batzorde Mistoa abenduaren 29an bilduko da bost gai eskualdatzeko

Honako hauek dira gaiak: itsas salbamendua, Barakaldoko makineria egiaztatzeko zentroa, eskola-asegurua, Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak eta langabezia-prestazioak. Beste transferentziak, Euskadiko Gobernuak urrian Estatukoari helarazi zizkion hamar transferentziak osatu arte, negoziatzen jarraituko da urtea amaitu arte, epe hori jarri baitzen Estatutua gauzatzeko.

