El fallecido en el accidente de tráfico de ayer en el puerto de Azazeta se encontraba trabajando en ayuda a domicilio
La persona que falleció en un accidente de tráfico este lunes en una colisión frontal entre dos vehículos en el puerto de Azazeta, en Álava, se encontraba realizando tareas para una empresa del sector de ayuda a domicilio en Vitoria-Gasteiz.
Así lo ha desvelado este martes el sindicato LAB, que ha calificado este siniestro como un accidente laboral y ha denunciado que las condiciones laborales en el sector de ayuda a domicilio son "extremadamente precarias".
"Los trabajadores deben realizar numerosos desplazamientos en lapsos de tiempo muy reducidos, en un contexto en el que las agendas laborales son cada vez más exigentes", ha denunciado en un comunicado.
LAB ha reclamado con urgencia medidas que garanticen la salud laboral y que se establezcan cuanto antes condiciones de trabajo dignas.
ELA también ha denunciado este accidente laboral de una persona eventual de 56 años, cuando regresaba de su trabajo.
Este sindicato ha mostrado su apoyo a la concentración que ha convocado el comité de empresa en la que trabajaba esta persona para el próximo jueves en la capital alavesa.
