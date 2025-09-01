Fallece una persona tras la colisión frontal de dos vehículos en el puerto de Azazeta
Otra persona, que ha tenido que ser liberada por los bomberos del interior de uno de los vehículos, ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu. El siniestro ha provocado el corte de la vía, la carretera A-132, en ambos sentidos hasta la retirada de los vehículos y limpieza de la misma.
Una persona ha fallecido este lunes en la localidad alavesa de Iruraiz-Gauna y otra ha resultado herida, tras la colisión frontal de dos vehículos en el puerto de Azazeta (Álava), en la carretera A-132, un siniestro que ha provocado el corte de la vía en ambos sentidos hasta la retirada de los vehículos y limpieza de la misma.
El Departamento Vasco de Seguridad ha comunicado que el siniestro ha tenido lugar a las once de la mañana en la carretera A-132 a su paso por el término municipal de Iruraiz-Gauna, en las estribaciones del puerto de Azazeta.
Los Servicios de Emergencia se han trasladado de forma inmediata al lugar con el fin de auxiliar a las víctimas. Los bomberos han tenido que liberar a uno de los conductores que había quedado atrapado en el interior de su vehículo, para, a continuación, ser trasladado al Hospital de Txagorritxu, en Vitoria-Gasteiz.
Los sanitarios han atendido al otro conductor, aunque no han podido hacer nada por salvar su vida, falleciendo en el lugar debido a la gravedad de las heridas que presentaba.
Como consecuencia del accidente, la carretera se ha cortado totalmente al tráfico, realizando desvíos por carreteras aledañas. La Ertzaintza ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de este fatal accidente.
