Pertsona bat hil da Azazetako mendatean, bi autok elkarren aurka talka eginda
Beste pertsona bat ibilgailutik atera behar izan dute suhiltzaileek, eta Txagorritxuko Ospitalera eraman dute, zaurituta. Ezbeharraren ondorioz, A-132 errepidea itxita egon da, bi noranzkoetan.
Pertsona bat hil eta beste bat zauritu dira astelehen honetan Iruraiz-Gaunako udalerrian (Araba), Azazetako mendatean, A-132 errepidean, bi autok elkarren kontra talka eginda, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak aditzera eman duenez. Trafiko-istripuaren ondorioz, errepidea itxita egon da, bi noranzkoetan.
Ezbeharra astelehen honetako 11:00etan jazo da, A-132 errepidean, Iruraiz-Gauna parean, Azazetako mendatearen adarrean. Larrialdi zerbitzukoak berehala bertaratu dira. Gidarietako bat ibilgailutik atera behar izan dute suhiltzaileek, eta Txagorritxuko Ospitalera eraman dute, zaurituta.
Beste gidaria oso larri zegoen, eta bertan hil egin da.
Istripuaren ondorioz, errepidea guztiz itxita geratu da, eta trafikoa inguruko errepideetatik bideratu dute. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Larunbatera arte Estatuko telebisten topaleku bihurtuko da Gasteiz
Gaur hasiko da FesTVal jaialdiaren 17. edizioa. Telebista kateen berrikuntzak eta telebista izar eta jarraitzaile oldea espero da bertan.
114 pertsona hil dira udan Euskadin beroaren ondorioz, 2024an baino 52 gehiago
Abuztuan 74 heriotza zenbatu dira, gehienak hilaren 11 eta 22 artean, egunik beroenetan.
EITBko langileek bat egin dute Mugarik Gabeko Kazetarien ekimenarekin, Gazako kazetarien hilketak salatzeko
50 herrialdetako 200 komunikabidek baino gehiagok bat egingo dute astelehen honetan Mugarik Gabeko Kazetariek bultzatutako mundu-mailako mobilizazioarekin, "Gazako kazetarien aurka propio egindako sarraskia" salatzeko eta atzerriko prentsari Zerrendan oztoporik gabe sartzen uztea eskatzeko.
Bartzelonatik Gazara abiatu zen flotillak itzuli behar izan du, eguraldi txarragatik
Itsaso zakarraren ondorioz, ontziek ezin izan zuten aurrera egin eta Bartzelonako kostaldean jarraituko dute aroa hobetu arte.
Eskolara itzultzea, inoiz baino garestiago: aurrezteko zenbait gomendio
Inflazioak eta prezioen garestitzeak eraginda, iraila hilabete kritikoa da familientzat, ikasturteari aurre egiteko prestatzen ari baitira, beharrezko eskola-materiala erosita.
Jose Mari Ustarroz eta Lekarozko 'Infernuko Gazta' Artzai Eguneko protagonista
4.950 euro ordaindu dituzte 44. Gazta Lehiaketako gazta irabazlearengatik. Euria ere izan den arren, Aralar Mendi Elkartea pozik agertu da aurreikuspen guztiak gaindituta, "txiki geratu" delako Uharte Arakil.
Bi txirrindulari ospitaleratu dituzte Nafarroan, pronostiko erreserbatuarekin, auto banak harrapatuta
58 eta 51 urteko bi gizonek kolpe larriak jasan dituzte eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte bi zirkulazio-istripuren ondorioz, bata Eguesibarren gertatu da eta bestea Berriobeitin.
26.000 ikasle itzuliko dira eskolara astelehen honetan Ipar Euskal Herrian
Ikasleen %13k Seasko murgiltze ereduan ikasiko dute. Aurten, berrikuntza gisa, gaskoia erakutsiko diete Samatzeko ikasleei astean hiru orduz.
Cabrales gazta irabazlearengatik 37.000 euro ordaindu eta, ospatzen ari zela, lurrera erori zaio
Asturiasko Cabrales gazta batengatik 37.000 euro ordaindu dituzte, horrelako batengatik inoiz ordaindu den kopururik handiena. Lehiaketa Encarnacion Bada gaztagileak irabazi du, eta Ivan Suarez El Llagar de Colloto Oviedoko jatetxeko ostalariak erosi du.