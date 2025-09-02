Azazetan auto istripuan hildako gidaria etxez etxeko laguntzaile lanetan ari zen
LAB sindikatuak jakinarazi du Azazeta (Araba) mendatean astelehenean izandako auto istripuan hildako pertsona Gasteizko etxez etxeko laguntza sektorean lan egiten zuela.
Sindikatuaren arabera, 56 urteko gizona Serveo enpresaren zerbitzura ari zen lanean, eta lan-istripuz hil zen. LABek doluminak eta elkartasuna helarazi dizkie hildakoaren senideei, lagunei eta lankideei.
Sindikatuak salatu du etxez etxeko laguntzako sektoreko langileen lan baldintzak "oso prekarioak" direla eta langileek joan-etorri ugari egin behar izaten dituztela oso denbora tarte laburrean; gainera, lan-zama gero eta handiagoa da.
"Enpresek irabaziak bermatzeko ezartzen dituzten ratioek, lan-erritmoek eta desplazamenduetarako denbora txikiek laneko arriskua areagotzen dute", kritikatu du sindikatuak.
Era berean, salatu du sektorea "guztiz pribatizatua" dagoela gaur egun, "salbuespen bakanak kenduta", eta, sindikatuaren ustez, "pribatizazioak prekarietatea eta halako gertakari tragikoak dakartza berekin".
"Are gehiago, erakunde publikoen erabakiak izan dira sektorea pribatizaziora bideratu dutenak, eta, beraz, foru aldundiak ardura zuzena du langileen lan baldintzen prekarizazioan", ziurtatu du.
Horrela, lan-baldintza duinak aldarrikatzearen alde, LABek etxez etxeko laguntza sektorea eta, oro har, pribatizatutako zaintza-lanak publifikatzeko eskaria egin die Euskal Herriko tokian tokiko administrazioei.
Sindikatuaren iritziz, "zaintza sistema publiko eta komunitario baterantz urratsak ematea eta langileen lan-baldintzetan arreta jartzea ezinbestekoa da horrelako ezbeharrak saihesteko". "Azken batean, ez dugu lanera heriotzarekin topo egitera joan nahi", gaineratu du.
Horregatik guztiagatik, LABek premiazko neurriak eskatu ditu laneko osasuna eta segurtasuna bermatzeko eta lan baldintza duinak lehenbailehen ezartzeko.
