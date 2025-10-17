El BBVA se dispara más del 10 % en bolsa y el Sabadell cae el 6 % tras el fracaso de la opa

Las acciones de BBVA se disparan más del 10 % en los primeros compases de la sesión de este viernes, mientras que las de Sabadell se hunden más del 6 %, después de que haya fracasado la opa lanzada por la entidad presidida por Carlos Torres sobre el banco catalán.



En la apertura, y tras varios minutos inhibidos, los títulos de BBVA se han disparado el 10,59 %, hasta los 17,35 euros.



Por su parte, Sabadell se ha dejado un 6,63 %, hasta los 3,015 euros por acción.



La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció ayer, tras el cierre del mercado, que BBVA había conseguido el respaldo del 25,47 % del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 %, con lo que la opa quedaba sin efecto.