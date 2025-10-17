Banka
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

% 10etik gora igo dira BBVAren akzioak burtsan, eta % 6 jaitsi dira Sabadellenak

Irekiera saioan, zehazki, % 10,59 igo dira BBVAren akzioak, 17,35 euroraino.

(Foto de ARCHIVO) Sedes de BBVA y Sabadell EUROPA PRESS 01/1/1970
BBVAren eta Sabadellen egoitzak
author image

EITB

Azken eguneratzea

BBVAren akzioak % 10etik gora igo dira ostiral honetako lehen saioan, eta Sabadellen akzioek, berriz, % 6 egin dute behera, Carlos Torres buru duen erakundeak Kataluniako bankuari egindako eskaintza oldarkorrak porrot egin ostean.

Irekieran, BBVAren akzioak % 10,59 igo dira, zehazki, 17,35 euroraino.

Bestalde, Sabadellen akizioek % 6,63ko galera izan dute, 3,015 euroraino jaitsi baita horien balioa.

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) atzo iragarri zuen, merkatua itxi ondoren, akziodunen % 25,47 soilik onartu zuela eskaintza, eta gutxienez partaidetzaren erdia bereganatu behar zuen.

Burtsa Bizkaia Bbva Ekonomia Katalunia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu