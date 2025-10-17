% 10etik gora igo dira BBVAren akzioak burtsan, eta % 6 jaitsi dira Sabadellenak
Irekiera saioan, zehazki, % 10,59 igo dira BBVAren akzioak, 17,35 euroraino.
BBVAren akzioak % 10etik gora igo dira ostiral honetako lehen saioan, eta Sabadellen akzioek, berriz, % 6 egin dute behera, Carlos Torres buru duen erakundeak Kataluniako bankuari egindako eskaintza oldarkorrak porrot egin ostean.
Irekieran, BBVAren akzioak % 10,59 igo dira, zehazki, 17,35 euroraino.
Bestalde, Sabadellen akizioek % 6,63ko galera izan dute, 3,015 euroraino jaitsi baita horien balioa.
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) atzo iragarri zuen, merkatua itxi ondoren, akziodunen % 25,47 soilik onartu zuela eskaintza, eta gutxienez partaidetzaren erdia bereganatu behar zuen.
BBVAk ez du Sabadellen kapitalaren % 26a lortu, eta amaitutzat eman du bankua erosteko eskaintza publikoa
Sabadellen 4,8376 akzioren truke bankuaren akzio berri bat entregatu behar zuen eskaintza indarrik gabe geratu da.
Hondarribiko lorezainek greba mugagabea hasi dute
Udalak azpikontratatutako zortzi lorezainek hitzarmen kolektiboa "benetan" betetzea eskatzen dute, eta beren lan-eskubideak "errespetatzea".
Palestinaren aldeko grebak eta lanuzteek "jarraipen zabala" izan dute, batik bat Hezkuntzan eta industrian
Sindikatuetako iturriek esandakoaren arabera, industrian "eragin handia" izan du, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian. Hezkuntzan, jarraipena % 60koa izan da sektore publikoan eta % 80koa Ikastolen sarean. Eusko Jaurlaritzaren arabera, sare publikoko irakasleen jarraipena % 42koa izan da.
110.000 pertsona baino gehiago irten dira kalera Bilbon, Iruñean, Donostian eta Gasteizen, Palestinaren alde
LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde eta Hiru sindikatuek manifestazio bateratuak eta oso jendetsuak egin dituzte hiriburuetan eguerdian. ELAk, bere aldetik, egin ditu mobilizazioak eta elkarretaratzeak.
Milaka lagun kalera atera dira Hego Euskal Herrian, Gazako genozidioa salatzeko
Milaka pertsonak parte hartu dute Hego Euskal Herrian sindikatuek eta hainbat gizarte taldek Palestinako herriari babesa adierazteko eta Israelek Gazan egindako genozidioa salatzeko asteazken honetarako deitu dituzten lanuzteetan eta mobilizazioetan.
Irailean, urtearteko KPIa % 3,3raino igo da EAEn, eta % 2,8raino, Nafarroan
Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa hiru hamarren hazi da, % 3raino.
Palestinako genozidioa salatzeko lanuzteetan parte hartzeko deia egin dute sindikatuek
ELAk txanda bakoitzeko 4 orduko lanuzteak proposatu ditu. LAB, CCOO, UGT, Steilas, Esk, CGT, Etxalde eta Hiru sindikatuek deialdi bateratua egin dute eta 3 ordu proposatu dituzte. Hala ere, Hezkuntzan greba orokorra deitu da.
Bankuan akzioak dituzten Sabadellen bezeroen % 2,8k onartu dute BBVAren eskaintza
Akziodun horiek Sabadell bankuaren kapitalaren % 1,1 ordezkatzen dute. Kataluniako bankuak azaldu duenez, bezero diren akziodun txikiak kapitalaren % 30,8ren jabe dira.