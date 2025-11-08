Navarra
La ‘Gran Camionada’ toma las carreteras de Pamplona bajo el lema “No a los peajes”

Más de un centenar de camiones se han manifestado este sábado en Pamplona. El transporte navarro ha mostrado el rechazo a "la imposición" de peajes en las carreteras”, y han pedido una fiscalidad justa, mejoras en infraestructuras, así como medidas efectivas que garanticen el relevo generacional y la dignidad profesional de las personas transportistas".
18:00 - 20:00
La 'Gran Camionada' en Pamplona. Foto extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Nafarroako kamioilariek protesta egin dute Iruñean, "Bidesariei ez" lelopean
author image

EITB

Última actualización

Manifestaciones Pamplona Gobierno de Navarra Transporte de mercancías Economía Sociedad Navarra

