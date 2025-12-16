iRobot
Las Roomba dejan de aspirar: el fabricante de los aspiradores iRobot se quiebra

Durante el proceso de bancarrota anticipada, iRobot continuará operando con normalidad, sin interrupciones previstas en la funcionalidad de su aplicación, en los programas para clientes y en el soporte continuo de sus productos.
Agencias | EITB

Última actualización

iRobot pasará a formar parte de la empresa china Shenzhen Picea Robotics y Santrum Hong Kong, después de declararse en quiebra, lo que por el momento no afectará al funcionamiento ni al soporte de sus robots aspiradores Roomba. 

La compañía tecnológica, con sede en Bedford (Massachusetts), se ha declarado en quiebra y comenzado un proceso voluntario de bancarrota bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Según los términos del acuerdo, Picea, principal prestamista y fabricante de iRobot, recibirá el 100% de las acciones de la empresa, lo que permitirá a esta seguir operando y mejorar su estabilidad financiera, así como reducir la deuda e impulsar la innovación en su cartera de robótica y dispositivos domésticos inteligentes.

Durante este proceso, que espera completar en febrero de 2026, iRobot seguirá operando con normalidad, lo que significa que los usuarios de sus robots aspiradores Roomba seguirán funcionando como hasta ahora. En concreto, ha asegurado que mantendrá el funcionamiento de Roomba y de la aplicación desde la que se puede gestionar, así como el soporte para su mantenimiento.

El fabricante de Roomba, fundado en 1990 y que dio el salto al parqué en 2005, ya advirtió el pasado mes de marzo de "dudas sustanciales" sobre su capacidad para continuar operando ante la incertidumbre por el impacto sobre la demanda de los consumidores de la competencia, las condiciones macroeconómicas y los aranceles.

El proceso de bancarrota es un paso necesario para que pueda completarse su adquisición por Picea, y se considera "un paso crucial" para fortalecer la base financiera de la empresa y posicionarla para el crecimiento a largo plazo.

