Se suspenden las ferias con animales hasta febrero en la CAV por la dermatosis nodular

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha suspendido la presencia de animales en ferias, concursos, certámenes, mercados, romerías y deportes rurales, entre otros eventos, para evitar las concentraciones de animales que puedan facilitar la transmisión de la dermatosis nodular contagiosa.

Esta restricción figura en una orden del Gobierno Vasco que refuerza las medidas cautelares ya existentes en la comunidad autónoma. La prohibición estará vigente hasta febrero, aunque las diputaciones forales podrán autorizar determinados eventos con animales de manera excepcional.

En todo caso, serán actividades con presencia de especies no sensibles y siempre que se siga un plan sanitario específico de desinfección y desinsectación que haya sido validado por el servicio de ganadería la diputación correspondiente, ha informado el Departamento dirigido por Amaia Barredo.

Según los últimos datos epidemiológicos, en Cataluña no se han notificado nuevos focos de la enfermedad, pero en el Estado francés se ha informado de dos nuevos focos en los departamentos de Aude, Alta-Garona, Gers y Pirineos Atlánticos.

Por ello, el Gobierno Vasco ve necesario extremar las precauciones y adoptar más medidas preventivas para proteger a las explotaciones ganaderas. La más destacada en la prohibición de ferias y otros eventos con presencia de animales, pero también se van a reforzar las condiciones de bioseguridad.

Así, todos los vehículos que transporten animales deberán ir acompañados del correspondiente certificado de limpieza y desinfección y de una declaración responsable de desinsectación. También será obligatoria la desinsectación de los animales transportados, salvo en los movimientos con destino directo a matadero.

La orden prohíbe la entrada en la Comunidad Autónoma Vasca de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas frente a la dermatosis nodular contagiosa, salvo en el caso de animales vacunados conforme a la normativa europea vigente.

Asimismo, a los bovinos y animales de otras especies sensibles que lleguen a explotaciones vascas desde fuera de la CAV se les harán pruebas diagnósticas y serán controlados durante un mínimo de 28 días. Durante este tiempo, deberán mantenerse desinsectados y las explotaciones podrán quedar cautelarmente inmovilizadas.