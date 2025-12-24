NAVIDAD
El Aeropuerto de Bilbao operará más de 200 vuelos entre Nochebuena y Navidad

En total, a lo largo del periodo navideño la terminal vizcaína acogerá 2.368 vuelos. El pasado viernes, 19 de diciembre, fue la jornada con más operaciones programadas, un total de 137, seguida del lunes 22 de diciembre, con 136 operaciones.
Aeropuerto de Loiu
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: Bilboko aireportuak 200 hegaldi baino gehiago eskainiko ditu Gabon-gauean

El Aeropuerto de Bilbao tiene previsto operar 102 vuelos en este día de Nochebuena, mientras que otros 99 trayectos están programados para la jornada de Navidad, según datos de Aena.

En total, a lo largo del periodo navideño la terminal vizcaína acogerá 2.368 vuelos. El pasado viernes, 19 de diciembre, fue la jornada con más operaciones programadas, un total de 137, seguida del lunes 22 de diciembre, con 136 operaciones.

También superan los 130 vuelos el lunes 29 de diciembre y el viernes 2 de enero (ambos con 134), el lunes 5 de enero (133) y el viernes 26 de diciembre (132). 

