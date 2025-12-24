GABONAK
Bilboko Aireportuak 200 hegaldi baino gehiago eskainiko ditu gaur eta bihar artean

Guztira, Gabonetan zehar 2.368 hegaldi hartuko ditu Bizkaiko terminalak. Joan den ostiralean, abenduak 19, programatutako operazio gehien izan zituen eguna izan zen, 137 guztira, eta ondoren, abenduaren 22an, astelehena, 136 operaziorekin.

Bilboko Aireportua
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Bilboko aireportuak 102 hegaldi eskainiko ditu gaur, eta beste 99 Gabon egunean, bihar, Aenaren datuen arabera.

Guztira, Gabonetan zehar , Bizkaiko terminalak 2.368 hegaldi hartuko ditu. Joan den ostiralean, abenduaren 19an, programatutako operazio gehien izan zituen eguna izan zen, 137 guztira, eta ondoren, abenduaren 22an, astelehena, 136 operaziorekin.

Abenduaren 29an (astelehena ) eta urtarrilaren 2an (134), urtarrilaren 5ean (133) eta abenduaren 26an (132) ere 130 hegaldi baino gehiago izango dira. 

Bilboko Aireportua Gabonak Bilbo Ekonomia

