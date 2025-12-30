El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto para la línea 10 del metro de Nápoles por 630 millones
El consorcio (RTI), liderado por CAF junto a las empresas AET, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie, Mer Mec STE y Leonardo, ha resultado adjudicatario por E.A.V., operadora de transporte de la región italiana de Campania, para la ejecución del proyecto integral de la nueva Línea 10 del Metro de Nápoles en su Lote 2, que abarca el diseño e implementación del sistema automático de metro.
El valor total del contrato con todas las opciones contempladas podría superar los 630 millones de euros. La fase inicial base adjudicada tiene un valor de 259 millones de euros, según ha informado la compañía con sede en la localidad guipuzcoana de Beasain.
El alcance completo del Lote 2 incluye el sistema de señalización CBTC/ATO GoA4, las subestaciones eléctricas, la catenaria, las redes de datos, telecomunicaciones, puertas de andén y el Centro de Control Operativo, así como el suministro de la nueva flota de trenes 100 % automáticos, los equipos de taller para los nuevos depósitos y su mantenimiento integral.
Estas unidades de metro, basadas en la plataforma INNEO de CAF, estarán compuestas por tres coches con alta capacidad, y contarán con un diseño interior y exterior "moderno e innovador".
La empresa ha señalado que este contrato constituye un "nuevo hito" en su historia, ya que además de su relevancia como proyecto integral de movilidad, confirma "la apuesta continuada de la compañía en el segmento de la señalización ferroviaria".
Además, supone la primera referencia de CAF en el ámbito de la conducción automática de metros, completando así la gama actual de soluciones de señalización en vía (trackside) y embarcada (on-board) en el segmento Mainline, red ferroviaria general.
