Cebek aboga por acordar incentivos en la negociación colectiva para reducir el absentismo

La patronal de Bizkaia Cebek ha apostado por aprovechar la negociación colectiva para llegar a acuerdos con los sindicatos dirigidos a reducir "las altísimas tasas" de absentismo laboral y ha abogado por pactar incentivos con dicho fin, que no han de ser necesariamente económicos, según ha puntualizado.



Dirigentes de la organización empresarial, encabezados por su presidente, Guillermo Buces, han destacado "lo importante" que va a ser este año en términos de negociación colectiva durante la presentación de los resultados de la encuesta realizada a 383 empresas en enero sobre sus previsiones para 2026.



Este año, Cebek y sus asociaciones sectoriales abordan la negociación de 15 convenios -de los 24 sectoriales que negocian-, de sectores muy diversos que afectan a 140 000 trabajadores. Entre ellos, está el convenio del metal de Bizkaia, que afecta a unos 55 000 empleados.



Buces ha considerado que "se trata de una oportunidad para modernizar la negociación colectiva" recogiendo en los convenios acuerdos para reducir el impacto del absentismo en las empresas e incorporar "elementos de mejora de la flexibilidad organizativa".



Negociaciones "reales"



El dirigente empresarial ha abogado por negociaciones "reales" en las que se pueda negociar todo, con independencia de lo pactado en convenios anteriores, con el objetivo de reducir "rigideces".



Cebek, que también quiere rebajar los dos años de media que se tarda en negociar un convenio, considera que en este contexto "no cabe la confrontación y el conflicto, sino el diálogo y el acuerdo".



Según sus datos, en las empresas de Bizkaia se perdieron de media en 2024 entre 24 y 25 días al año por absentismo laboral, un problema que "es de país", no solo para las empresas, y debe ser afrontado por todas las partes, según el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu.



El representante empresarial se ha referido, en este sentido, a la incorporación en algunos convenios de incentivos a los trabajadores para promover su reducción como ejemplo de medidas susceptibles de ser acordadas con los sindicatos, aunque ha matizado que "no se trata de ligarlo a una contraprestación económica".



Azpiazu ha señalado también que el mensaje en este asunto de Cebek es "distinto" al lanzado por el presidente de la CEOE, Antonio Geramendi, cuando opinó que las bajas laborales se concentran en lunes y viernes, y ha insistido en tratarlo entre todas las partes.