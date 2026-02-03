Empresas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cebek aboga por acordar incentivos en la negociación colectiva para reducir el absentismo

La patronal bizkaina ha llamado a abordar la negociación colectiva "sin imposiciones" y con una apuesta por el diálogo, y ha defendido incluir en los convenios acuerdos e incentivos (no necesariamente económicos) que permitan reducir el impacto del absentismo, que considera "un problema social".
GRAFCAV9386. BILBAO, 03/02/2026.-El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK), Guillermo Buces, (2i) junto a los directivos de esta patronal, Asier Atutxa, Francisco Javier Azpiazu y Ángela Fernández ( i a d) este martes en la presentación de los resultados de la encuesta realizada a empresas durante el mes de enero, sobre sus previsiones para 2026.EFE/Luis Tejido
Buces y Azpiazu (en el centro) en la presentación de previsiones para 2026 de Cebek, este martes. EFE.
Euskaraz irakurri: Absentismoa murrizteko negoziazio kolektiboan pizgarriak adostearen alde egin du Cebekek
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La patronal de Bizkaia Cebek ha apostado por aprovechar la negociación colectiva para llegar a acuerdos con los sindicatos dirigidos a reducir "las altísimas tasas" de absentismo laboral y ha abogado por pactar incentivos con dicho fin, que no han de ser necesariamente económicos, según ha puntualizado.

Dirigentes de la organización empresarial, encabezados por su presidente, Guillermo Buces, han destacado "lo importante" que va a ser este año en términos de negociación colectiva durante la presentación de los resultados de la encuesta realizada a 383 empresas en enero sobre sus previsiones para 2026.

Este año, Cebek y sus asociaciones sectoriales abordan la negociación de 15 convenios -de los 24 sectoriales que negocian-, de sectores muy diversos que afectan a 140 000 trabajadores. Entre ellos, está el convenio del metal de Bizkaia, que afecta a unos 55 000 empleados.

Buces ha considerado que "se trata de una oportunidad para modernizar la negociación colectiva" recogiendo en los convenios acuerdos para reducir el impacto del absentismo en las empresas e incorporar "elementos de mejora de la flexibilidad organizativa".

Negociaciones "reales"

El dirigente empresarial ha abogado por negociaciones "reales" en las que se pueda negociar todo, con independencia de lo pactado en convenios anteriores, con el objetivo de reducir "rigideces".

Cebek, que también quiere rebajar los dos años de media que se tarda en negociar un convenio, considera que en este contexto "no cabe la confrontación y el conflicto, sino el diálogo y el acuerdo".

Según sus datos, en las empresas de Bizkaia se perdieron de media en 2024 entre 24 y 25 días al año por absentismo laboral, un problema que "es de país", no solo para las empresas, y debe ser afrontado por todas las partes, según el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu.

El representante empresarial se ha referido, en este sentido, a la incorporación en algunos convenios de incentivos a los trabajadores para promover su reducción como ejemplo de medidas susceptibles de ser acordadas con los sindicatos, aunque ha matizado que "no se trata de ligarlo a una contraprestación económica".

Azpiazu ha señalado también que el mensaje en este asunto de Cebek es "distinto" al lanzado por el presidente de la CEOE, Antonio Geramendi, cuando opinó que las bajas laborales se concentran en lunes y viernes, y ha insistido en tratarlo entre todas las partes.

Cebek Empresarios Bizkaia Economía

Te puede interesar

El Movimiento de pensionistas de Euskal Herria se manifiesta frente a la sede del PP en Vitoria-Gasteiz. Fuente EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la subida de las pensiones para 2026 en un decreto único

Las pensiones contributivas subirán un 2,7 %, las mínimas más de un 7 %, mientras que las de viudedad con cargas familiares, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán un 11,4 %. Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado "escudo social" para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas.
Cargar más
Publicidad
X