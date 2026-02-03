Absentismoa murrizteko negoziazio kolektiboan pizgarriak adostearen alde egin du Cebekek
Bizkaiko patronalak negoziazio kolektiboari "inposiziorik gabe" eta elkarrizketaren aldeko apustuarekin ekiteko deia egin du, eta hitzarmenetan absentismoaren eragina murriztea ahalbidetuko duten akordioak eta pizgarriak (ez nahitaez ekonomikoak) sartzea defendatu du.
Cebek Bizkaiko patronalak negoziazio kolektiboa probesteko deia egin du sindikatuekin lan absentismoaren "tasa altuak" murrizteko akordioak lortzeko, eta helburu horrekin pizgarriak hitzartzearen alde egin du, ez ekonomikoak, nahitaez.
Enpresa-erakundeko ordezkariek, Guillermo Buces presidentea buru zutela,negoziazio kolektiboari dagokionean aurtengo urtea zeinen garrantzitsua izango den nabarmendu dute, 2026rako aurreikuspenei buruz urtarrilean 383 enpresari egindako inkestaren emaitzen aurkezpenean.
Aurten, Cebekek eta sektoreko bere elkarteek 15 hitzarmen negoziazioa dute esku artean –negoziatzen dituzten 24 sektore-hitzarmenetatik–; hitzarmen horiek 140.000 langileri eragiten diete orotara, eta tartean dago Bizkaiko metalaren hitzarmena, 55.000 langile ingururi eragiten diena.
Bucesen ustez, "negoziazio kolektiboa modernizatzeko aukera bat da", hitzarmenetan absentismoak enpresetan duen eragina murrizteko neurriak eta "antolaketa-malgutasuna hobetzeko elementuak" sartuta.
"Benetako" negoziazioak
Bucesek "benetako" negoziazioen alde egin du, guztia negoziatu ahal izango diren negoziazioen alde, aurreko hitzarmenetan adostutako alde batera utzita, "zurruntasunak" murrizteko helburuz.
Gaur egun, batez beste, bi urtez luzatzen dira hitzarmenen negoziazioak eta epe hori ere murriztu nahi du, enpresarien buruak. Azpimarratu duenez, testuinguru horretan "soberan daude konfrontazioa eta gatazka, elkarrizketa eta akordioa dira beharrezkoak".
Eman dituzte datuen arabera, Bizkaiko enpresetan batez beste urtean 24 eta 25 egun artean galdu ziren la-absentismoagatik, arazoa, orokorra dela esan du, ez soilik enpresetan, eta alde guztiek aurre egin beharreko kontua da, Francisco Javier Azpiazu Cebekeko idazkari nagusiaren arabera.
Horren haritik, enpresarien ordezkariak absentismoa murrizteko hitzarmenetan pizgarriak txertatzeaz hitz egin du, sindikatuekin adostu litezkeen neurri gisa; argitu du, dena den, "dena ez dela kontraprestazio ekonomikoarekin lotu behar".
Antonio Geramendi CEOEko presidenteak esandakoa gogoratuz, zeinak esan baitzuen lan-bajak astelehen eta ostiraletan gertatzen direla, Azpiazuk esan du bestelakoa dela euren mezua eta arazoa alde guztien artean jorratu beharra nabarmendu du.
