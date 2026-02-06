Los gobiernos vasco y español establecen servicios mínimos de cara a la huelga del sector ferroviario de la semana que viene
El Gobierno Vasco ha decretado unos servicios mínimos del 50 % en horas punta y del 25 % en el resto del día en las cinco líneas de cercanías de Bilbao y San Sebastián para las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.
Las horas punta en las que funcionará la mitad del servicio de trenes son de 06:00 a 09:00; de 13:30/14:00 a 15:30/16:00, y de 18:30 a 20:30.
Los cinco servicios de Cercanías que gestiona el Gobierno Vasco y a los que afecta la huelga son los de ancho ibérico de Bilbao: C-1 Bilbao Abando-Barakaldo-Santurtzi; C-2 Bilbao Abando-Barakaldo-Muskiz; C-3 Bilbao Abando-Llodio-Orduña; el de ancho ibérico de San Sebastián, C-1 Irún-San Sebastián-Tolosa-Brinkola, y el de ancho métrico de Bilbao, la Línea C4f Bilbao-Balmaseda (la antigua FEVE).
En el resto del Estado español, excepto en Cataluña, los servicios mínimos los ha fijado el Ministerio de Transportes, que afectan a los trenes de media y larga distancia que salen o llegan a Euskadi y Navarra.
El ministerio ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia, del 75 % en horario punta y del 50 % en el resto del día en cercanías, del 65 % en media distancia y del 21 % en mercancías.
Te puede interesar
Metal Group abordará con los comités y administrador la situación tras su concurso y cierre de sus plantas
Fuentes de COOO señalan que ven complicada la situación y también difícil que se pueda encontrar un comprador que garantice la continuidad de las plantas.
Podemos Euskadi enmendará el impuesto turístico para que sea "progresivo y ajustado a la realidad de los municipios"
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha señalado que su formación afrontará la negociación de este gravamen "con una actitud abierta, responsable y constructiva" y una "clara voluntad de acuerdo para reforzar el anteproyecto y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y compatible con la vida en los pueblos y ciudades".
Adegi: "Más allá de una preocupación empresarial, el absentismo debería ser una preocupación social"
El director general de Adegi, José Miguel Ayerza, ha valorado como positiva la petición de Cebek para que se tomen medidas en este ámbito porque, según ha resaltado, se trata de "un problema claramente empresarial, pero también social y multisectorial". "Todos los actores deberíamos compartir el diagnóstico y poner medidas para poder reducirlo", ha sostenido.
El comité de Tubos Reunidos pide la retirada del ERE y activa "la lucha" porque no admitirá destrucción de empleo
Por su parte, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha indicado que, en la reunión que mantendrá el 13 de febrero con el comité de empresa de Tubos Reunidos, intentarán buscar soluciones a la "complicada" situación de la empresa.
San Sebastián se consolida como la capital más cara: 6107 euros el metro cuadrado
La capital donostiarra aventaja claramente a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao, las siguientes en el ranking. Vitoria-Gasteiz y Pamplona, también se sitúan entre las 10 ciudades más caras del Estado.
Miren Arzalluz valora "muy positivamente" la implantación del impuesto turístico en Euskadi
La directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, ha valorado "muy positivamente" la implantación de una tasa turística en Euskadi, a fin de promover un turismo sostenible y una "convivencia" entre residentes y visitantes. En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Arzalluz ha apuntado que "no es nada nuevo", y ha recordado que ya en el siglo XIX localidades como Biarritz contaban con tasas turísticas.
Mercedes Benz parará su producción este sábado por la falta de suministros provocada por la borrasca
En su comunicación explica que las circunstancias meteorológicas "excepcionalmente adversas" están ocasionando una paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar. Por ello, ha decidido paralizar "de manera excepcional" la actividad en el turno de mañana del sábado en montaje final.
Fallece un trabajador forestal golpeado por un árbol en Amorebieta
El accidente laboral ha ocurrido sobre las 18:30 horas, y, aunque al lugar se han desplazado sanitarios, no han podido hacer nada por salvar su vida.
Así se reparte el alojamiento turístico en la Comunidad Autónoma Vasca
Según el último dato del Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, actualmente hay 88 604 plazas turísticas, casi la mitad en Bizkaia. Un total de 19 municipios vascos superan las 750 plazas alojativas.