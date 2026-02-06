Trenes
Los gobiernos vasco y español establecen servicios mínimos de cara a la huelga del sector ferroviario de la semana que viene

Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero.
Renfe aldiriak. Cercanías Renfe.
Un tren de Cercanías de Renfe, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte datorren asteko trenbideen sektoreko grebari begira
Agencias | EITB

El Gobierno Vasco ha decretado unos servicios mínimos del 50 % en horas punta y del 25 % en el resto del día en las cinco líneas de cercanías de Bilbao y San Sebastián para las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.

Las horas punta en las que funcionará la mitad del servicio de trenes son de 06:00 a 09:00; de 13:30/14:00 a 15:30/16:00, y de 18:30 a 20:30.

Los cinco servicios de Cercanías que gestiona el Gobierno Vasco y a los que afecta la huelga son los de ancho ibérico de Bilbao: C-1 Bilbao Abando-Barakaldo-Santurtzi; C-2 Bilbao Abando-Barakaldo-Muskiz; C-3 Bilbao Abando-Llodio-Orduña; el de ancho ibérico de San Sebastián, C-1 Irún-San Sebastián-Tolosa-Brinkola, y el de ancho métrico de Bilbao, la Línea C4f Bilbao-Balmaseda (la antigua FEVE).

En el resto del Estado español, excepto en Cataluña, los servicios mínimos los ha fijado el Ministerio de Transportes, que afectan a los trenes de media y larga distancia que salen o llegan a Euskadi y Navarra.

El ministerio ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia, del 75 % en horario punta y del 50 % en el resto del día en cercanías, del 65 % en media distancia y del 21 % en mercancías.

Accidentes de Trenes Huelgas Renfe Comunidad Autonóma Vasca Navarra Economía

