Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte datorren asteko trenbideen sektoreko grebari begira
Trenbideko sindikatu nagusiek (CC. OO., UGT eta makinisten Semaf) datorren asterako deitutako grebari eutsiko diote, otsailaren 9tik 11ra.
Eusko Jaurlaritzak % 50eko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu puntako orduetan, eta % 25ekoak gainerako orduetan Bilboko eta Donostiako aldiriko bost lineetan, trenbide-sektoreko sindikatuek otsailaren 9, 10 eta 11n deitutako hiru greba-egunetarako.
Tren-zerbitzuaren erdiak puntako orduetan funtzionatuko du, hau da: 06:00etatik 09:00etara, 13:30/14:00etatik 15:30/16:00etara eta 18:30etik 20:30era.
Eusko Jaurlaritzak kudeatzen dituen eta grebak eraginpean hartzen dituen aldiriko bost zerbitzuak honako hauek dira: Bilboko zabalera iberikoa: C-1 Bilbo Abando-Barakaldo-Santurtzi; C-2 Bilbao Abando-Barakaldo-Muskiz; C-3 Bilbao Abando-Laudio-Urduña; Donostiako zabalera iberikoa, C-1 Irun-Donostia-Tolosa-Brinkola; eta Bilboko zabalera metrikoa, C4F Bilbo-Balmaseda linea (lehengo FEVE).
Espainiako Estatuko gainerako erkidegoetan, Katalunian izan ezik, Garraio Ministerioak ezarri ditu gutxieneko zerbitzuak, Euskaditik eta Nafarroatik irteten edo iristen diren distantzia ertain eta luzeko trenei eragiten dietenak.
Ministerioak % 73ko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu abiadura handian eta distantzia luzean, % 75ekoa puntako ordutegian eta % 50ekoa inguruko orduetan, % 65ekoa distantzia ertainean eta % 21ekoa merkantzietan.
Metal Groupek enpresa-batzordeekin eta administratzailearekin aztertuko du konkurtsoaren eta lantegien itxieraren ondorengo egoera
COOOko iturriek adierazi dutenez, egoera zaila da eta, era berean, zaila da lantegien jarraitutasuna bermatuko lukeen erosle bat aurkitzea.
Elkarrekin Podemosek zuzenketak aurkeztuko dizkio turismo-zergari "progresiboa eta udalerrien errealitatera egokitua" izan dadin
Miren Echeveste Elkarrekin Podemosen Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak esan duenez, bere taldeak "jarrera ireki, arduratsu eta eraikitzailearekin" egingo dio aurre zerga honen negoziazioari, "aurreproiektua indartzeko eta herri eta hirietako bizitzarekin bateragarria den turismo eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko".
Adegi: "Absentismoak gizarte osoaren kezka izan beharko luke, ez bakarrik enpresariena"
Jose Miguel Ayerza Adegiko zuzendari nagusiak positibotzat jo du Cebekek gai horretan neurriak hartzeko eskatu izana. "Eragile guztiok partekatu beharko genuke diagnostikoa, eta neurriak jarri beharko genituzke hori murriztu ahal izateko", gaineratu du.
Donostia da hiribururik garestiena: 6.107 euro metro karratuko
Donostia da, alde handiarekin, hiribururik garestiena, Madril, Bartzelona, Palma eta Bilboren aurretik, baina Gasteiz eta Iruñea ere Estatuko 10 hiri garestienen artean daude.
Enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera uzteko eskatu du Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak, "borrokari" bidea irekita
Mikel Jauregi Industria sailburuak esan du otsailaren 13an Tubos Reunidoseko enpresa batzordearekin egingo duten bileran konponbideak bilatzen saiatuko direla, besteak beste, enplegu-erregulazioko espedientearen ondorioak "txikitzeko".
Miren Arzalluzek "oso positibotzat" jo du Euskadin zerga turistikoa ezartzea
Miren Arzalluz Bilboko Guggenheim museoko zuzendari nagusiaren arabera, bisitarien eta egoiliarren arteko "bizikidetza" sustatzeko baliagarria izango da. Radio Euskadin egindako elkarrizketan esan duenez, "zerga turistikoa ez da zerbait berria", XIX. mendean indarrean baitzegoen Biarritzen.
Mercedes-Benzek bere ekoizpena etengo du bihar, Leonardo ekaitzak eragindako hornidura faltagatik
Enpresak azaldu duenez, Gibraltarko itsasartean itsas trafikoa geldiarazten ari dira denboralearen ondorioz. Horregatik, larunbat goizeko txandan jarduera etetea erabaki du.
Baso-langile bat hil da Zornotzan, zuhaitz batek kolpatuta
Lan-istripua 18:30 aldera gertatu da, eta, osasun-langileak bertaratu diren arren, ezin izan dute ezer egin haren bizitza salbatzeko.
Honela banatzen da ostatu turistikoaren eskaintza Euskal Autonomia Erkidegoan
Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroaren azken datuaren arabera, gaur egun 88.604 turismo-plaza daude, ia erdia Bizkaian. EAEko 19 udalerritan 750 ostatu-plaza baino gehiago daude.