Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte datorren asteko trenbideen sektoreko grebari begira

Trenbideko sindikatu nagusiek (CC. OO., UGT eta makinisten Semaf) datorren asterako deitutako grebari eutsiko diote, otsailaren 9tik 11ra.

Renferen aldiriko tren bat, artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Eusko Jaurlaritzak % 50eko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu puntako orduetan, eta % 25ekoak gainerako orduetan Bilboko eta Donostiako aldiriko bost lineetan, trenbide-sektoreko sindikatuek otsailaren 9, 10 eta 11n deitutako hiru greba-egunetarako.

Tren-zerbitzuaren erdiak puntako orduetan funtzionatuko du, hau da: 06:00etatik 09:00etara, 13:30/14:00etatik 15:30/16:00etara eta 18:30etik 20:30era.

Eusko Jaurlaritzak kudeatzen dituen eta grebak eraginpean hartzen dituen aldiriko bost zerbitzuak honako hauek dira: Bilboko zabalera iberikoa: C-1 Bilbo Abando-Barakaldo-Santurtzi; C-2 Bilbao Abando-Barakaldo-Muskiz; C-3 Bilbao Abando-Laudio-Urduña; Donostiako zabalera iberikoa, C-1 Irun-Donostia-Tolosa-Brinkola; eta Bilboko zabalera metrikoa, C4F Bilbo-Balmaseda linea (lehengo FEVE).

Espainiako Estatuko gainerako erkidegoetan, Katalunian izan ezik, Garraio Ministerioak ezarri ditu gutxieneko zerbitzuak, Euskaditik eta Nafarroatik irteten edo iristen diren distantzia ertain eta luzeko trenei eragiten dietenak.

Ministerioak % 73ko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu abiadura handian eta distantzia luzean, % 75ekoa puntako ordutegian eta % 50ekoa inguruko orduetan, % 65ekoa distantzia ertainean eta % 21ekoa merkantzietan.

