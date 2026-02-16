Política industrial
Euskadi busca “volar alto” en la aeronáutica: invierte 110 millones en un proyecto que generará 800 empleos

Esta propuesta estará liderada por ITP Aero y participarán otras 12 empresas.
GRAFCAV9900. ZAMUDIO, 16/02/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (d), junto al consejero delegado y la CEO, Carlos Alzola (i) y Eva Azoulay (c), durante la visita este lunes a las instalaciones de ITP Aero momentos antes de la presentación del primer Proyecto Transformador del Plande Industria - Euskadi 2030 que ha tenido lugar en la sede de ITP Aero de Zamudio (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla

El lehendakari, Imanol Pradales, junto al consejero delegado de ITP Aero, Carlos Alzola. Foto: Irekia

Euskadi quiere “volar alto” y situarse en el “dream team” de la aeronáutica. Y tratará de hacerlo a través de una inversión público-privada de 110 millones de euros liderado por ITP Aero junto a más de 12 empresas -la mitad de ellas pymes-. La inversión generará alrededor de 800 empleos y, según ha señalado el lehendakari, Imanol Pradales, en la presentación, llevará “la aviación ‘Made in Euskadi’ al futuro”.

Este proyecto ha sido presentado este lunes por el Gobierno Vasco, con el lehendakari a la cabeza, en la sede de ITP Aero, en Zamudio (Bizkaia). Desde el Ejecutivo han indicado que se trata del primer proyecto transformador industrial del Plan de Industria Euskadi 2030, y ha sido bautizado como ‘Nuevas Arquitecturas de Motor Aeronáutico para la Aviación Sostenible y Competitiva en Euskadi’.

La iniciativa contará con una inversión público-privada de más de 110 millones de euros -de los cuales más de 60 millones están destinados a I+D y al desarrollo de tecnología-, y generará 800 puestos de trabajo "de calidad" -200 directos y 600 indirectos-.

Este primer proyecto transformador pretende “desarrollar e industrializar nuevas arquitecturas del motor que se traduzcan en la aviación del futuro”, según ha indicado el lehendakari.

“El objetivo es llevar la aviación ‘Made in Euskadi’ al futuro y contribuir así a la autonomía estratégica europea”, ha añadido Pradales.

