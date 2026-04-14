El Gobierno español afirma que la sentencia del TJUE no obliga a la fijeza automática de los interinos del sector público
En un fallo hecho público este martes, la Justicia europea considera insuficiente la figura del “indefinido no fijo” para los interinos del sector público. El Gobierno de españa reitera su compromiso con reducir la temporalidad y recalca que se han estabilizado 419 756 plazas, por encima del compromiso con Europa.
Mientras el Gobierno de España defiende que el reciente fallo del TJUE es "meramente aclaratorio" y no obliga a hacer fijos a los interinos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que la figura del "indefinido no fijo" es insuficiente ante el abuso de temporalidad en la Administración. El caso queda ahora en manos del Tribunal Supremo español, quién tendrá que tomar la última decisión.
En una sentencia publicada este martes, el tribunal con sede en Luxemburgo no obliga al país, pero determina que las medidas para compensar el abuso de la temporalidad no son acordes al derecho europeo, lo que deja la conversión en fijos como la única vía para cumplir.
Según han indicado fuentes del Ministerio de Función Pública, la sentencia del TJUE es la respuesta a la prejudicial planteada por el Tribunal Supremo que preguntó si el marco constitucional español para el acceso al empleo público, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que por tanto prohíbe la fijeza automática, era contrario al derecho europeo.
En una sentencia publicada este martes, el alto tribunal europeo considera que las medidas previstas en España para hacer frente al uso de contratos temporales sucesivos en el sector público no se ajustan al Derecho de la Unión, al entender que no permiten sancionar "debidamente" estas prácticas ni "eliminar las consecuencias" del incumplimiento.
El caso parte de la situación de una trabajadora de la Comunidad de Madrid que encadenó seis contratos temporales desde 2016. La justicia española reconoció el abuso y la declaró "indefinida no fija", pero la afectada reclama ser fija,
El TJUE considera que esta solución no es adecuada, porque mantiene la relación laboral como temporal y no resuelve la precariedad del trabajador. Además, recuerda que la estabilidad en el empleo es un elemento fundamental de protección laboral.
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