Espainiako Gobernuak dio Europako Justiziaren epaiak ez duela behartzen langile interinoak zuzenean finko bihurtzera

Astearte honetan argitaratutako epai batean, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak adierazi du ez dela nahikoa Espainiak interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea. Espainiako Gobernuak, bien bitartean, berretsi egin du langileen behin-behineko kontratuen kopurua murrizteko konpromisoa duela, eta nabarmendu du 419.756 plaza egonkortu dituela dagoeneko.

Espainiako Gobernuaren arabera, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak astearte honetan langileen behin-behineko kontratuen inguruan argitaratu duen epaia "argigarria" baino ez da, eta adierazi du ez dituela inondik inora behartzen sektore publikoko langile interinoak zuzenean langile finko bihurtzera. Espainiako Auzitegi Gorenak hartu beharko du orain azken erabakia.

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) gaur ebatzi duenez, Espainiako Administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea ez da neurri nahikoa abusu horiek zigortzeko, "aldi baterako lan-harremana izatea dakarrelako" eta langilearen "prekarietate-egoera" ez delako hobetzen. Europako Justiziaren arabera, "mugagabe ez-finkoaren figura" ez da nahikoa Administrazioak interinoekin darabilen gehiegikeriazk jokabidearen aurrean.

Madrilgo Erkidegoko langile baten egoeratik abiatu zen auzia. Langileak aldi baterako sei kontratu kateatu zituen 2016tik. Espainiako justiziak abusua aitortu zuen, eta langile mugagabe egin zuen, baina langileak eskatzen du finko egin dezatela.

Auzia Espainiako Auzitegi Gorenaren esku dago orain, eta hark hartu beharko du azken erabakia.

Zure interesekoa izan daiteke

MAM-eko argazkia: caf_
18:00 - 20:00
Fiskaltzak CAFen aurkako ikerketa abiatu du, Jerusalemgo tranbiaren eraikuntzan duen inplikazioagatik

Azpiegiturak Jerusalemen okupatutako lurraldeak eta Jerusalem mendebaldea lotzen ditu. Gizarte zibileko hainbat erakundek salaketa jarri dute Fiskaltzan, CAFeko administrazio kontseiluaren eta sei filialetako zuzendarien aurka, eta auzia Auzitegi Nazionalak ikertzea eskatu dute. LABek Jerusalemgo tren arinaren proiektua bertan behera uzteko eskatu dio CAF enpresari. 

Publizitatea
