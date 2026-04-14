El abogado de los interinos exige la fijeza y ELA afirma que vuelve a quedar en evidencia la “falta de voluntad política”

Las reacciones no se han hecho esperar tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha dictaminado que la práctica de convertir a los interinos que han encadenado contratos en indefinidos no fijos no es suficiente. El sindicato ELA considera que Europa vuelve a evidenciar la "falta de voluntad política" que existe en España para reducir la temporalidad en el sector público, mientras que el abogado que ha impulsado este caso exige la fijeza del personal afectado.

En una nota publicada, ELA opina que el fallo del tribunal viene a decir que la normativa vigente es "contraria a la legislación europea" y que reafirma lo que el sindicato "lleva años denunciando". Explica que, por una parte, las medidas adoptadas hasta ahora "no garantizan" la consolidación de esas plantillas y que tampoco "impiden que esta situación vuelva a repetirse". En opinión de ELA, según el TJUE la conversión en indefinidos no fijos "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por tanto, la situación de precariedad".

Por otra parte, ELA puntualiza que los "tribunales europeos no van a decretar la fijeza automática de ese personal, por lo que, hoy más que nunca, es imprescindible seguir movilizándose". Recuerda que hay "más de 77 000 temporales en Hego Euskal Herria" y que la cifra supera el 35 %, "lejos del 8 % que marcaba la Ley Iceta".

Y es que, tras el fallo del TJUE, será el Tribunal Supremo el que deberá determinar qué figura es la adecuada para hacer cumplir la sentencia europea, y el que decidirá si los temporales se deben convertir en fijos u opta por otra figura. En este sentido, ELA ha querido recordar "las numerosas sentencias en el sentido contrario" a la fijeza que ha dictaminado el TS.

Sin embargo, el abogado Javier Arauz de Robles, representante de distintas asociaciones de empleados públicos temporales e impulsor del caso sobre la temporalidad en el empleo público ante el TJUE, ha asegurado que el fallo del tribunal europeo implica que el Gobierno de España deberá legislar para transformar en fijos a los empleados públicos víctimas de abuso por temporalidad.

Arauz de Robles ha propuesto utilizar la figura del fijo a extinguir como una "solución intermedia". Según ha explicado, se trata de una figura jurídica laboral muy utilizada durante la transición y que goza de los mismos derechos que los funcionarios de carrera. De esta manera, la plaza de interino pasaría a quedar ocupada por un fijo a extinguir hasta que se jubile o cese su actividad (nunca de manera forzosa), momento en el que la plaza se incorporará a la oferta de empleo público.

En opinión del abogado, el fallo es "contundente" y no ofrece alternativa jurídica a parte de la fijeza. Afirma que la otra opción sería indemnizar a los interinos con indemnizaciones no topadas y asumir las sanciones que llegarían de Europa por no legislar la materia.