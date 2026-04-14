BEHIN-BEHINEKOTASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sindikatu eta abokatuek interinoen "finkotasuna" eskatzen dute Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren ebazpenaren ondoren

Auzitegi Gorenari dagokio orain geldirik dituen auziak ebaztea eta Europako ebazpena nola bete behar den zehaztea. Interinok Taldea sindikatuak eta auzia bultzatu duen abokatuak finkotasuna ezinbestekotzat jotzen dute. ELAkk Gobernuaren “borondate politiko eza” agerian gelditu dela salatu du.

20220412122823_interinos-lakua_

Langile interinoen protestak. Artxiboko argazkia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) langile interinoei buruz atera duen ebazpenaren ondoren, langileen ordezkariek hainbat erreakzio kaleratu dituzte. Alde batetik, ELA sindikatuaren ustez, Europak agerian uzten du berriz ere Espainian "borondate politiko falta" dagoela sektore publikoan behin-behinekotasuna murrizteko. Bestetik, Interinok Taldeak eta kasu hau bultzatu duen abokatuak egoera horretan dauden langileen finkotasuna eskatu du. 

Interinok Taldea sindikatuak balorazio positiboa egin du. Egoitz Markaida Rivero bozeramailearen hitzetan, egoerak eragindako langileen "finkotasuna ezinbestekoa" da.  

18:00 - 20:00

Argitaratutako ohar batean, ELAk uste du auzitegiaren epaiak argi utzi duela indarrean dagoen araudia "Europako legediaren aurkakoa" dela, eta berretsi egiten duela sindikatuak "urteetan salatu duena". Azaldu duenez, alde batetik, orain arte hartutako neurriek "ez dute bermatzen" plantilla horiek finkatzea, eta, era berean, "ez dute eragozten egoera hori berriro errepikatzea". ELAren iritziz, EBJAren arabera, mugagabe ez-finko bihurtzeak "aldi baterako lan-harremana mantentzea dakar, eta, beraz, prekarietate-egoera". 

Bestalde, ELAk azaldu duenez, "gaur egun, inoiz baino gehiago, ezinbestekoa da mobilizatzen jarraitzea", Europako auzitegiek ez dutelako langile horien finkotasun automatikoa aginduko. Gogorarazi duenez, "77.000 aldi baterakolangile baino gehiago daude Hego Euskal Herrian", eta kopurua % 35etik gorakoa da, "Iceta Legeak ezartzen zuen % 8tik urrun".

Izan ere, EBJAren epaiaren ondoren, Auzitegi Gorenak zehaztu beharko du zein den ebazpen hori betearazteko figura egokia, eta berak erabakiko du interinoak finko bihurtu behar diren edo beste figura bat erabili behar den. Alde horretatik, ELAk gogora ekarri nahi izan du Gorenak "azken urteotan epai ugari eman dituela kontrako zentzuan". 

Hala ere, aldi baterako langile publikoen hainbat elkarteren ordezkari eta EBJAren aurrean enplegu publikoaren behin-behinekotasunari buruzko kasua bultzatu duen Javier Arauz de Robles abokatuak ziurtatu duenez, Europako Auzitegiaren epaiak esan nahi du Espainiako Gobernuak legeak egin beharko dituela aldi baterako gehiegikeriaren biktima diren enplegatu publikoak finko bihurtzeko.

Arauz de Roblesek desagertuko den finkoaren figura erabiltzea proposatu du "bitarteko irtenbide" gisa. Azaldu duenez, trantsizioan asko erabili zen eta karrerako funtzionarioen eskubide berberak dituen lan-figura juridikoa da. Horrela, bitarteko lanpostua iraungi beharreko finko batek beteko luke erretiroa hartu edo jarduera eten arte (borondatez), eta une horretan plaza enplegu publikoaren eskaintzan sartuko da.

Abokatuaren iritziz, epaia "irmoa" da eta ez du alternatiba juridikorik eskaintzen finkotasunaz gain. Beste aukera izango litzateke langileei toperik ez duten kalte-ordainak ematea eta, legeak ez egiteagatik Europatik iritsiko liratekeen zigorrak bere gain hartzea

Auzitegi Gorena Europar Batasuna Ekonomia

ordenador
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak dio Europako Justiziaren epaiak ez duela behartzen langile interinoak zuzenean finko bihurtzera

Astearte honetan argitaratutako epai batean, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak adierazi du ez dela nahikoa Espainiak interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea. Espainiako Gobernuak, bien bitartean, berretsi egin du langileen behin-behineko kontratuen kopurua murrizteko konpromisoa duela, eta nabarmendu du 419.756 plaza egonkortu dituela dagoeneko.

MAM-eko argazkia: caf_
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X