La inflación se sitúa en el 3,4 % en Euskadi y en el 3,5 % en Navarra en marzo, impulsada por la subida del petróleo
Los precios siguen al alza en En Hego Euskal Herria, impulsados por la presión de la crisis del petróleo. En Euskadi, entre marzo del año pasado y marzo de este año los precios se han encarecido un 3 '4 %, un 1' 1 % más que en el mismo periodo del año pasado. En Navarra, por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la inflación interanual ha sido del 3 '5 %, 1' 2 más cara que el año anterior.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) en el Estado ha subido un 1,1 % en marzo respecto al mes anterior y un 3,4 % en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, los precios han aumentado un 1,2 %.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los sectores que más han impulsado el encarecimiento en marzo son Vestido y Calzado, con un aumento del 7,9 %, y Transporte, con un 4,3 % respecto a febrero.
El gasóleo se dispara un 17,9 % interanual
De los grupos especiales, destacan las subidas del 7,3 % de los productos energéticos y del 8,6 % de los carburantes y combustibles en tasas interanuales. La mayor subida en marzo fue para el gasóleo, que se disparó un 17,9 % interanual, cuando un mes antes caía el 4,7 %; mientras que la gasolina ha pasado de caer un 6,1 % en febrero a subir un 4,8 % en marzo.
Los huevos y la ternera, los alimentos que más se encarecieron en marzo
Dentro de la alimentación, también se han registrado fuertes aumentos, destacando especialmente los huevos, que se han encarecido un 21,2 %, y la ternera, con una subida del 13,7 %, convirtiéndose en dos de los productos básicos que más han presionado al alza los precios en el mes de marzo.
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