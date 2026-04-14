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La inflación se sitúa en el 3,4 % en Euskadi y en el 3,5 % en Navarra en marzo, impulsada por la subida del petróleo

El alza de la inflación se explica principalmente por la energía, afectada por la guerra en Oriente Próximo y el petróleo.
(Foto de ARCHIVO) Repostaje en una gasolinera, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). La guerra en Irán ha elevado con fuerza el precio del petróleo, con el Brent acercándose a los 80 dólares por barril ante el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz. Esta subida ya se traslada a los combustibles, que han encarecido unos cinco céntimos por litro y puede acabar empujando la inflación si la tensión se mantiene. Eduardo Parra / Europa Press 03/3/2026
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Inflazioa % 3,4koa izan da martxoan Euskadin, eta % 3,5ekoa Nafarroan, petrolioaren prezioaren ondorioz
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EITB

Última actualización

Los precios siguen al alza en En Hego Euskal Herria, impulsados por la presión de la crisis del petróleo. En Euskadi, entre marzo del año pasado y marzo de este año los precios se han encarecido un 3 '4 %, un 1' 1 % más que en el mismo periodo del año pasado. En Navarra, por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la inflación interanual ha sido del 3 '5 %, 1' 2 más cara que el año anterior.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) en el Estado ha subido un 1,1 % en marzo respecto al mes anterior y un 3,4 % en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, los precios han aumentado un 1,2 %.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los sectores que más han impulsado el encarecimiento en marzo son Vestido y Calzado, con un aumento del 7,9 %, y Transporte, con un 4,3 % respecto a febrero.

El gasóleo se dispara un 17,9 % interanual 

De los grupos especiales, destacan las subidas del 7,3 % de los productos energéticos y del 8,6 % de los carburantes y combustibles en tasas interanuales. La mayor subida en marzo fue para el gasóleo, que se disparó un 17,9 % interanual, cuando un mes antes caía el 4,7 %; mientras que la gasolina ha pasado de caer un 6,1 % en febrero a subir un 4,8 % en marzo.

Los huevos y la ternera, los alimentos que más se encarecieron en marzo

Dentro de la alimentación, también se han registrado fuertes aumentos, destacando especialmente los huevos, que se han encarecido un 21,2 %, y la ternera, con una subida del 13,7 %, convirtiéndose en dos de los productos básicos que más han presionado al alza los precios en el mes de marzo.

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