Inflazioa % 3,4koa izan da martxoan Euskadin, eta % 3,5ekoa Nafarroan, petrolioaren prezioaren ondorioz
Martxoko inflazioa Espainiako Estatuan uste baino hamarren bat altuagoa izan da, erregaien prezioen gorakadak eraginda.
Prezioek gorantz jarraitzen dute Hego Euskal Herrian, petrolioaren krisiak eraginda. Euskadin, iazko martxotik aurtengo martxora prezioak % 3,4 garestitu dira, iaz epe berean baino % 1,1 gehiago. Bizkaian igo da gehien, urtearteko indizea % 3,7ra igo baita; Araban, % 3,5era; Gipuzkoan, berriz, igoera txikiagoa izan da (% 2,8).
Nafarroari dagokionez, urtearteko inflazioa % 3,5ekoa izan dela jakinarazi du Espainiako Estatistika Institutuak, iaz baino 1,2 gehiago.
Estatuan, berriz, KPIa % 1,1 igo da martxoan, otsailarekin aldenduz gero, eta % 3,4 aurreko urteko hil beraren konparatuta. Urtekoa kontuan izanda, prezioak % 1,2 igo dira.
Espainiako Estatistika Institutuak (INE) argitaratutako datuen arabera, martxoan jantziak eta oinetakoen sektorea (% 7,9) eta Garraioa (% 4,3) garestitu dira gehien.
Gasolioaren salneurriak urtearteko % 17,9ko gorakada izan du
Martxoan gasolioak izan du igoerarik handiena, urtearteko tasari erreparatuta % 17,9 egin baitu gora; aurreko hilabetean % 4,7 egin zuen behera. Gasolinak, berriz, otsailean % 6,1 egin zuen behera, eta martxoan % 4,8 igo da.
Arrautzak eta txahalkia, martxoan gehien garestitu diren elikagaiak
Elikaduraren sektorean ere igoera handiak izan dira; esaterako, arrautzak % 21,2 garestitu dira, eta txahal-haragia, % 13,7.
