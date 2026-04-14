Inflazioa % 3,4koa izan da martxoan Euskadin, eta % 3,5ekoa Nafarroan, petrolioaren prezioaren ondorioz

Martxoko inflazioa Espainiako Estatuan uste baino hamarren bat altuagoa izan da, erregaien prezioen gorakadak eraginda.

(Foto de ARCHIVO) Repostaje en una gasolinera, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). La guerra en Irán ha elevado con fuerza el precio del petróleo, con el Brent acercándose a los 80 dólares por barril ante el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz. Esta subida ya se traslada a los combustibles, que han encarecido unos cinco céntimos por litro y puede acabar empujando la inflación si la tensión se mantiene. Eduardo Parra / Europa Press 03/3/2026
Prezioek gorantz jarraitzen dute Hego Euskal Herrian, petrolioaren krisiak eraginda. Euskadin, iazko martxotik aurtengo martxora prezioak % 3,4 garestitu dira, iaz epe berean baino % 1,1 gehiago. Bizkaian igo da gehien, urtearteko indizea % 3,7ra igo baita; Araban, % 3,5era; Gipuzkoan, berriz, igoera txikiagoa izan da (% 2,8).

Nafarroari dagokionez, urtearteko inflazioa % 3,5ekoa izan dela jakinarazi du Espainiako Estatistika Institutuak, iaz baino 1,2 gehiago.

Estatuan, berriz, KPIa % 1,1 igo da martxoan, otsailarekin aldenduz gero, eta % 3,4 aurreko urteko hil beraren konparatuta. Urtekoa kontuan izanda, prezioak % 1,2 igo dira.

Espainiako Estatistika Institutuak (INE) argitaratutako datuen arabera, martxoan jantziak eta oinetakoen sektorea (% 7,9) eta Garraioa (% 4,3) garestitu dira gehien.

Gasolioaren salneurriak urtearteko % 17,9ko gorakada izan du

Martxoan gasolioak izan du igoerarik handiena, urtearteko tasari erreparatuta % 17,9 egin baitu gora; aurreko hilabetean % 4,7 egin zuen behera. Gasolinak, berriz, otsailean % 6,1 egin zuen behera, eta martxoan % 4,8 igo da.

Arrautzak eta txahalkia, martxoan gehien garestitu diren elikagaiak

Elikaduraren sektorean ere igoera handiak izan dira; esaterako, arrautzak % 21,2 garestitu dira, eta txahal-haragia, % 13,7.

KPIa Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Ekonomia

Fiskaltzak CAFen aurkako ikerketa abiatu du, Jerusalemgo tranbiaren eraikuntzan duen inplikazioagatik

Azpiegiturak Jerusalemen okupatutako lurraldeak eta Jerusalem mendebaldea lotzen ditu. Gizarte zibileko hainbat erakundek salaketa jarri dute Fiskaltzan, CAFeko administrazio kontseiluaren eta sei filialetako zuzendarien aurka, eta auzia Auzitegi Nazionalak ikertzea eskatu dute. LABek Jerusalemgo tren arinaren proiektua bertan behera uzteko eskatu dio CAF enpresari. 

