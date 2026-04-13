Iberia suspenderá temporalmente su vuelos directos a Cuba a partir de junio por la crisis energética de la isla
Iberia suspenderá temporalmente sus vuelos directos a Cuba a partir de junio debido a la situación de crisis energética que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda, según informado la aerolínea.
Sin embargo, Iberia mantiene abierta la venta de vuelos a partir del próximo mes de noviembre, mes en el que la compañía tiene previsto retomar la ruta siempre que las condiciones lo permitan.
Durante el mes de abril, Iberia operará tres frecuencias semanales entre Madrid y Cuba, y en mayo reducirá su programación a dos vuelos semanales. A partir de junio se suspenderán temporalmente las operaciones directas en esta ruta.
Mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Las oficinas de Iberia en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes.
Desde el pasado 9 de febrero, la operativa ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla y desde entonces los aviones hacían una escala técnica en Santo Domingo para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid por la escasez de combustible en la isla.
La suspensión temporal afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional.
Iberia mantiene con normalidad el resto de su operativa y, de cara a este verano, ofrecerá una cifra récord de 21,4 millones de plazas.
Te puede interesar
ELA reclamará el 1 de Mayo un SMI vasco de 1500 euros, bajo el lema ‘Jo ta ke hemen erabaki arte’
El sindicato critica la posición de Confebask, a quien ve “cada vez más alejado de la sociedad vasca", y pide a Pradales que “haga suya la reivindicación” de un SMI propio.
Bizkaia prevé devolver 1.317 euros de media en la declaración de la renta
La Hacienda Foral anticipa una campaña con saldo favorable para la ciudadanía, con el 70 % de los contribuyentes que les saldrá a devolver.
El petróleo Brent sube otro 7 % y el gas natural se encarece un 8,5 %
Antes del ataque de Estados Unidos a Irán el barril Brent se situaba en 72 dólares, frente a los 102 dólares que roza hoy.
El alcalde de San Sebastián pide que el impuesto turístico pueda cobrarse este verano
El alcalde de San Sebastián, el jeltzale Jon Insausti, reclama que el impuesto turístico pueda cobrarse este verano y pide a los partidos políticos que aprovechen el trámite de enmiendas al proyecto de norma foral, actualmente en debate en las Juntas Generales de Gipuzkoa, para hacerlo posible.
Los vizcaínos pagan más por el autobús de la línea Bilbao-Donostia, por lo que Facua pide igualdad
La empresa Avanza, responsable de esta línea, acepta la tarjeta Mugi de Gipuzkoa y aplica los descuentos correspondientes; pero, por el momento, no acepta la Barik. Facua pide medidas a la Diputación de Gipuzkoa, institución que tiene la competencia de esta línea.
Santano afirma que la conexión de la Y vasca con Navarra se decidirá antes de fin de año
El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha lamentado que el debate se esté planteando en términos de ganadores y perdedores.
El Gobierno Vasco reitera su preocupación por la huelga médica, antes de la reunión del lunes entre Sanidad y el comité de huelga
Los sindicatos mantienen su calendario de huelga, y la siguiente está prevista del 27 al 30 de abril.
La plantilla de Arcelor de Bera denuncia deterioro de la atención sanitaria
El sindicato ELA denuncia entre otras cosas que, se recoloca a trabajadores accidentados —incluso con lesiones graves— en lugar de concederles la baja médica correspondiente. Por ello, realizarán paros semanales, todos los jueves, para denunciar el deterioro de la atención sanitaria y condiciones laborales.
ELA y LAB convocan paros a partir del 23 de abril en todos los ayuntamientos para renovar las condiciones laborales
Los sindicatos han anunciado paros en abril, mayo y junio para reclamar mejoras laborales y desbloquear la negociación del acuerdo que regula las condiciones de 28 000 personas trabajadoras municipales.