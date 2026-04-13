CRISIS ENERGÉTICA
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Iberia suspenderá temporalmente su vuelos directos a Cuba a partir de junio por la crisis energética de la isla

Mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Las oficinas de Iberia en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes.
iberia avion hegazkina
Imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iberiak Kubarako hegaldi zuzenak bertan behera utziko ditu ekainetik aurrera, energia krisia dela eta
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EITB

Última actualización

Iberia suspenderá temporalmente sus vuelos directos a Cuba a partir de junio debido a la situación de crisis energética que atraviesa el país desde hace varios meses y que ha afectado de manera muy significativa a la demanda, según informado la aerolínea.

Sin embargo, Iberia mantiene abierta la venta de vuelos a partir del próximo mes de noviembre, mes en el que la compañía tiene previsto retomar la ruta siempre que las condiciones lo permitan.

Durante el mes de abril, Iberia operará tres frecuencias semanales entre Madrid y Cuba, y en mayo reducirá su programación a dos vuelos semanales. A partir de junio se suspenderán temporalmente las operaciones directas en esta ruta.

Mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Las oficinas de Iberia en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes.

Desde el pasado 9 de febrero, la operativa ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla y desde entonces los aviones hacían una escala técnica en Santo Domingo para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid por la escasez de combustible en la isla.

La suspensión temporal afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional.

Iberia mantiene con normalidad el resto de su operativa y, de cara a este verano, ofrecerá una cifra récord de 21,4 millones de plazas

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