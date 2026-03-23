Cuba se recupera paulatinamente tras 24 horas del segundo apagón nacional en una semana
Cuba se recupera paulatinamente este domingo del segundo apagón nacional que sufrió esta semana y el séptimo en año y medio, tras llevar energía a cinco de sus 16 centrales térmicas y dos plantas generadoras, según ha informado el Ministerio de Energía y Minas (Minem) local.
Según ha informado la Unión Eléctrica (UNE), en La Habana se ha restablecido el servicio de electricidad a cerca del 70 % del total, con prioridad para los circuitos donde se ubican los hospitales y el abastecimiento de agua. Pero ha advertido que aún persisten las afectaciones por déficit de generación de electricidad y quedan pendientes 90 circuitos por restaurar la corriente.
La reconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) implica crear microsistemas o "islas" con fuentes de arranque sencillo -solar, hidroeléctrica y motores de generación- para empezar a generar energía y luego ellas se van interconectando entre sí para llevar electricidad a pequeñas áreas regionales que luego se interconectan y permiten energizar las centrales térmicas productoras de electricidad y sincronizarlas con el SEN.
Durante ese proceso en otros momentos se recurría al apoyo de motores de generación (diésel y fueloil) distribuidos por todo el país (porque son rápidos de encender y no requieren electricidad).
Pero estos equipos generadores de electricidad se encuentran mayormente fuera de operaciones desde que el pasado enero el Gobierno de Estados Unidos dispuso un asedio petrolero sobre la isla que prohíbe la llegada de petróleo y combustibles importados.
La situación energética de la isla era crítica antes de este nuevo colapso del SEN, con prolongados cortes eléctricos en La Habana de unas 15 horas diarias.
La mayoría de las siete caídas del Sistema han estado asociadas a fallos y averías, principalmente en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, aunque los desastres naturales también han influido en estos eventos.
Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética con un historial de apagones que suma ya siete nacionales más otros tantos parciales por la conjunción de un factor estructural, un sistema eléctrico obsoleto, y el bloqueo petrolero de EE.UU..
Esta nueva contingencia ha coincidido con la presencia en La Habana de varios cientos de activistas del convoy internacional Nuestra América de solidaridad que ha traído a Cuba medicinas, alimentos, y paneles solares recolectados por una red de organizaciones sociales de Europa, Estados Unidos y México, en medio de las actuales tensiones entre Washington y La Habana.
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